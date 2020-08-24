Девушка превращается в манекена из-за редкой болезни

Пользователь Reddit выложил фотографию с руками своей девушки, которые меняют цвет на холоде. Изображение испугало одних, а других заставило поверить в роботов. "Рамблер" выяснил, в чем дело.

Парень с никнеймом SirHombo опубликовал пост, где запечатлел руки своей возлюбленной. Дело в том, что когда становится холодно, к кистям перестает поступать кровь, а кожа от этого становится белой.

@SirHombo

Но далеко не всем фотография показалось забавной. Люди начали писать, что фото выглядит неприятно, а некоторые подсмеялись над парнем, заявив, что его девушка превращается в робота.

"Тебе не приходило в голову, что она андроид, который прислала CyberLife?"

Некоторые и вовсе предположили, что никакой девушки не существует. А это не человек, а манекен.

"Её пальцы выглядят так, будто это манекен".

Оказалось, что все дело в загадочной болезни Рейно, в ходе которой нарушается артериальное кровоснабжение кистей или стоп.

Болезнь может развиться на фоне наследственной предрасположенности, патологий сосудистой системы, частых переохлаждений и других факторов. Конечности бледнеют, когда температура понижается или человек испытывает эмоциональное перевозбуждение.

Самым трагичным исходом в случае такой болезни может стать гангрена.