Кардиолог указал на связь сна и слабоумия 

"У людей в возрасте, тех, кто старше 55 лет и приближаются к 60 годам, должен быть определенный режим сна. У них всегда должен быть спокойный сон не менее восьми часов в сутки. Если пожилые будут спать меньше, то их организм физически будет не успевать восстанавливать ресурсную базу, что скажется на работе всех органов. От этого будут страдать головной мозг, сердце, печень и желудок. Об этом надо помнить", — дал совет в эфире радио Sputnik кардиолог.
"Не надо забывать, что многие люди в возрасте злоупотребляют сном. Они говорят, что устали за свою жизнь и хотят поспать еще. Дело в том, что слишком долгий сон у пожилых людей тоже вреден. Исследования показали, что сон больше 9, 10 или даже 11 часов повышает опасность атеросклеротического поражения головного мозга или энцефалопатии. Это заболевание приводит к когнитивным нарушениям головного мозга. В итоге это может привести к старческому слабоумию. Избыточный сон тоже нежелателен", — уточнил в интервью радио Sputnik доктор Хорошев.