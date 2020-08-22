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Кардиолог указал на связь сна и слабоумия 

РИА Новости и ещё 4 28 минут назад
Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
Фото: РИА Новости
Пожилым людям необходимо спать не больше и не меньше определенного врачами количества часов. Если они недосыпают, то страдает сердце, если злоупотребляют сном, то высок риск получить слабоумие, рассказал радио Sputnik кардиолог Владимир Хорошев.
Восемь часов — это оптимальное количество часов сна для среднестатистического человека. Считается, что за это время организм полностью восстанавливается И если в молодости недосып довольно легко компенсируется, то людям постарше обязательно нужно спать столько, сколько положено, это жизненно необходимо, объясняет Владимир Хорошев.

"У людей в возрасте, тех, кто старше 55 лет и приближаются к 60 годам, должен быть определенный режим сна. У них всегда должен быть спокойный сон не менее восьми часов в сутки. Если пожилые будут спать меньше, то их организм физически будет не успевать восстанавливать ресурсную базу, что скажется на работе всех органов. От этого будут страдать головной мозг, сердце, печень и желудок. Об этом надо помнить", — дал совет в эфире радио Sputnik кардиолог.

При этом спать слишком много пожилым людям не менее опасно, чем недосыпать. Кардиолог Владимир Хорошев предупреждает, что злоупотребление сном ведет к слабоумию.

"Не надо забывать, что многие люди в возрасте злоупотребляют сном. Они говорят, что устали за свою жизнь и хотят поспать еще. Дело в том, что слишком долгий сон у пожилых людей тоже вреден. Исследования показали, что сон больше 9, 10 или даже 11 часов повышает опасность атеросклеротического поражения головного мозга или энцефалопатии. Это заболевание приводит к когнитивным нарушениям головного мозга. В итоге это может привести к старческому слабоумию. Избыточный сон тоже нежелателен", — уточнил в интервью радио Sputnik доктор Хорошев.

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Болезни и лекарства , Новости , ИА Sputnik
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