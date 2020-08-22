Чем женский алкоголизм отличается от мужского

Алкоголизм — это серьезное заболевание. Многие люди не подразумевают, что подвержены ему. Поэтому "Рамблер" решил выяснить, существует ли разница между мужской и женской версией недуга.

По словам нарколога, в обоих случаях заболевание проходит одинаковые этапы, в своем развитии подчиняется одним и тем же законам, имеет сходные клинические проявления. Правда, существуют другие отличия, которе разграничивают два этих заболевания.

Дело в том, что стигматизация женского потребления алкоголя сохраняется. В общественном восприятии женщина — это жена и мать. Поэтому, чтобы не потерять статус "правильной хранительницы очага", женщины склонны употреблять спиртное в одиночестве, что приводит к серьезным последствиям.

Статистика показывает, что при телесных и душевных заболеваниях женщины прибегают к профессиональной помощи чаще, чем мужчины, то при алкогольной зависимости — реже.

Стигма влияет и на то, что мужчине, прошедшему реабилитацию, проще вернуться к нормальной жизни. Если женщина обращается в наркологическую клинику, то дела плохи.

К сожалению, женский алкоголизм развивается быстрее: там, где мужчине требуется 10-15 лет, женщина нередко укладывается в 3-5. Лечение женщин также занимает больше времени.