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Кофе оказался спасением сотен тысяч людей от рака 

Lenta.ru 4 часа назад
Кофе оказался спасением сотен тысяч людей от рака
Фото: Lenta.ru
Группа исследователей выяснила, что если бы каждый человек в мире пил хотя бы две чашки кофе каждый день, от рака стало бы умирать на несколько сотен тысяч человек меньше. О возможном спасении от злокачественных опухолей печени сообщается в статье, опубликованной в журнале Alimentary Pharmacology & Therapeutics.
По словам ученых, употребление двух или трех чаше кофе в день может снизить риск развития болезни на 38 процентов, а риск смерти от болезни — на 46 процентов. Если же человек увеличивает потребление до четырех или более чашек в день, риск снижается на 41 процент, а шанс умереть — на 71 процент.
Чтобы определить глобальный эффект употребления кофе, специалисты проанализировали связанную с раком печени статистику Global Burden of Disease 2016. За этот год было зарегистрировано 1,24 миллиона смертей от рака печени. С учетом влияния на заболеваемость кофе оказался способен спасти 452 861 человека при употреблении двух чашек кофе и 723 287 человек при употребление четырех чашек кофе.
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