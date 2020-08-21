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Откуда берутся камни в желудке и что с ними делать 

Анастасия Иванова 1 час назад
Откуда берутся камни в желудке и что с ними делать
Фото: depositphotos.com
Большинство знают о таком заболевании как камни в почках. Но далеко не все слышали о том, что подобное может случиться и с желудком. «Рамблер» расскажет, что же такое безоары и почему их нужно обязательно лечить.
Безоар — конкрементное образование в желудке, то есть, по сути, аналог почечных, желчнопузырных или каловых камней. Он может достигнуть размера головки новорожденного малыша.

Причины появления:

  • чрезмерное употребление хурмы, инжира, слив, фиников, винограда, орехов, черемухи и подсолнечных семечек;
  • нерастворимые остатки активированного угля и лекарственный препаратов;
  • чрезмерное употребления животного жира. Особенно, если его термически не обработать.заглатывание волос или жевательной резинки;
  • у детей — из-за кормления смесью с некачественной лактозой или казеином.
Камни в желудке провоцируют отрыжку, тошноту и рвоту. У человека резко меняется цвет лица, а также он резко теряет вес. Кроме того, у пациента появляются сильные боли в области живота. Если игнорировать эти симптомы, из-за давления безоара на стенку органа может появится язва желудка в остром, кровоточащем состоянии.
Избавиться от камня можно исключительно хирургическим путем. Но в ваших силах не допустить его появления. Для этого необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности.
Не стоит злоупотреблять растительной пищей, содержащей много клетчатки. Кроме того, продукты такого рода стоит запивать достаточным количеством воды. Также важно хорошо пережевывать пищу.
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