Онколог рассказал, какой тип людей чаще болеет раком 

Онкологические заболевания наиболее тяжело поддаются лечению, потому что их трудно определить на ранней стадии. Известно, что на развитие рака могут влиять очень разные факторы. Одним из которых может стать мировоззрение человека.

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал, что у людей, которые сконцентрированы на негативных эмоциях, чаще диагностируют рак.

"Открытые люди, люди, которые испытывают положительные эмоции, общительные, которые позитивно смотрят на вещи и мир, на мой взгляд, они существенно меньше болеют, чем закрытые, агрессивно настроенные, неудовлетворенные жизнью", — отметил он в своем Instagram.

Врач пояснил, что причина появления раковых клеток в организме до сих пор не установлена. При этом риск развития заболевания повышают хронический стресс, хроническое воспаление, неправильное питание и генетическая предрасположенность.