Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Онколог рассказал, какой тип людей чаще болеет раком 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Онколог рассказал, какой тип людей чаще болеет раком
Фото: depositphotos
Онкологические заболевания наиболее тяжело поддаются лечению, потому что их трудно определить на ранней стадии. Известно, что на развитие рака могут влиять очень разные факторы. Одним из которых может стать мировоззрение человека.
Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал, что у людей, которые сконцентрированы на негативных эмоциях, чаще диагностируют рак.

"Открытые люди, люди, которые испытывают положительные эмоции, общительные, которые позитивно смотрят на вещи и мир, на мой взгляд, они существенно меньше болеют, чем закрытые, агрессивно настроенные, неудовлетворенные жизнью", — отметил он в своем Instagram.

Врач пояснил, что причина появления раковых клеток в организме до сих пор не установлена. При этом риск развития заболевания повышают хронический стресс, хроническое воспаление, неправильное питание и генетическая предрасположенность.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему раньше люди меньше болели раком.
Видео дня. Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
Комментарии 5
Болезни и лекарства , Иван Карасев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выяснилось, как избавиться от запора без лекарств
Выяснилось, как избавиться от запора без лекарств
Выяснилось, что чай губит сердце и печень
Выяснилось, что чай губит сердце и печень
В каких случаях жировик может быть опасен
В каких случаях жировик может быть опасен
В чем разница между пьянством и алкоголизмом
В чем разница между пьянством и алкоголизмом
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID
00:15
Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID
ЗОЖ Коронавирус
Названа опасность кошачьи царапин
02:52
Названа опасность кошачьи царапин
Болезни и лекарства ЗОЖ
Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
11:02
Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
Коронавирус ЗОЖ
Как предупредить появление онкологии
03:18
Как предупредить появление онкологии
Болезни и лекарства ЗОЖ
Когда трещины на пятках указывают на опасность
04:21
Когда трещины на пятках указывают на опасность
ЗОЖ
На видео попало производство вакцины от COVID
00:26
На видео попало производство вакцины от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как мягко очистить кишечник от шлаков
02:49
Как мягко очистить кишечник от шлаков
ЗОЖ Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение