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Как вычислить алкоголика на ранней стадии 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Алкоголизм — это заболевание, которое наносит вред не только пьющему человеку, но и окружающим людям. Поэтому очень важно определить на ранних стадиях зарождение этой болезни. «Рамблер» расскажет, как это сделать.
Основным отличием алкоголика от пьяницы является навязчивое желание выпить. То есть человека перестает волновать что-либо и кто-либо, и главной его целью становится бутылка.
Поэтому одним из самых простых способов распознать алкоголика на ранней стадии является попытка взять с человека обещание о том, что какое-то время он пить не будет. Конечно, пьющий скажет, что это не составит для него никакого труда. Возможно, первое время ему даже будет удаваться скрывать от вас, что он пьян. Но вскоре вы в очередной раз поймаете его в нетрезвом состоянии.
Если вы подозреваете, что у вашего близкого человека начальная стадия алкоголизма, вы можете попробовать ему помочь — не вылечить, а именно помочь и поддержать. Здесь важно учитывать тот факт, что человек пьет не от хорошей жизни, возможно, он очень устает или его угнетает рутина. В таком случае постарайтесь уделять ему больше времени, найдите новое интересное занятие, постарайтесь как-то отвлечь его.
Так как алкоголизм — это зависимость, человек просто-напросто не в силах бороться с ней самостоятельно. Если заболевание не лечить, оно будет лишь прогрессировать и в конечном итоге может привести к необратимым последствиям, таким как инфаркт или гибель. Поэтому очень важно обратиться за помощью к специалистам на ранней стадии.
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Болезни и лекарства , Видео
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