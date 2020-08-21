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Популярные лекарства, которые сделают вас зависимыми 

Диана Товсепова 5 часов назад
Популярные лекарства, которые сделают вас зависимыми
Фото: depositphotos.com
Медицинские препараты зачастую не оказывают того эффекта, который обещает производитель. А иногда, наоборот, оказывают, но вместе с тем и вызывают зависимость.
Как выяснил "Рамблер", врачи выделяют несколько таких препаратов.
Так, популярный российский доктор и телеведущий Александр Мясников объяснил, что нынешние люди живут значительно дольше предков, но большинство людей к 40-50 годам зарабатывает хронические заболевания. И поддерживает такую систему современная фармакология.
В частности, специалист назвал препараты, которые могут вызвать у человека зависимость с серьезной угрозой для здоровья.

Гепатопротекторы

Мясников считает, что препараты для восстановления и защиты печени здоровому человеку никак не угрожают, но больная печень может быть из-за постоянного их употребления под угрозой.
Эксперт отметил, что пятая часть смертей от острых токсичных поражений происходят из-за приема гепатопротекторов на основе растений. Врач рекомендует воздержаться от приема подобных лекарств.

Капли в нос

Популярные у россиян сосудосужающие капли от насморка также вызывают зависимость. Оказывается, им нужно всего 3-5 дней, чтобы привести к медикаментозному риниту, при котором без капель человек уже не сможет нормально жить. По словам врача, к таким каплям человек привыкает быстрее, чем к наркотикам. Особенно опасно это для детей.

Для сна и против тревоги

Опасными препаратами также считаются седативные противотревожные средства и снотворные. Не случайно, что большинство таких препаратов продаются строго по рецепту. А устаревшие средства с фенобарбиталом, популярные в советское время, сейчас приравнены к наркотикам в других странах.

"Вы путаете реально нужные лекарства с "голубой водой". Если вы не хронический больной, вы не должны принимать больше четырех препаратов Снижение веса, движение и правильное питание эффективнее таблетки. Часто мы лекарством закрываем свою лень. Если вы посмотрите на таблетки, которые вы принимаете, я вам скажу, что до двух третей из этого — лишнее…", — объяснил Мясников в популярной программе о здоровье.

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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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