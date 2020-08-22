Признаки скрытого заражения крови 

Заражение крови или сепсис — смертельно опасное заболевание. Главное коварство которого заключается в том, что диагностировать его на ранних стадиях очень сложно. «Рамблер» расскажет о симптомах, которые встречаются при этом заболевании.

Лихорадка

Заражение крови происходит, когда инфекция смогла проникнуть в кровоток. И тогда организм начинает с ней бороться, резко повышая температуру тела. Следует обязательно обратиться к специалисту, если температура не спадает на протяжении нескольких дней.

Низкая температура тела

При заражении крови иногда организм понижает температуру тела. По словам врачей, заражение крови с такой температурой гораздо опаснее, чем с высокой. Такой сепсис лечить намного сложнее.

Низкое кровяное давление

Этот симптом говорит о серьезном развитии заболевания. При верхнем давлении ниже 100 пунктов происходит обезвоживание сосудов и начинается септический шок.

Учащенный пульс

Учащенный пульс говорит о том, что организм старается ускорить ток крови, чтобы избавиться от инфекции. Критическая отметка обычно выше 90 ударов в минуту.

Одышка

Довольно часто заражение крови происходит из-за воспаления легких. В организм поступает критически недостаточное количество воздуха, поэтому он старается восполнить дефицит частым дыханием.

Бледность

При заражении крови организм пытается спасти мозг и сердце, «забирая» кровь у менее важных органов. Кожа в первую очередь попадает под удар и начинает бледнеть.

При этом заболевании люди также часто испытывают озноб и ломоту в теле.

Помните, что лучший способ предупредить болезнь — профилактика и регулярные медицинские осмотры.