Онколог рассказал, кто чаще болеет раком 

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал, какие люди более подвержены онкологическим заболеваниям.

Он отметил, что к такой категории относятся те, кто сконцентрирован на негативных эмоциях.

"Открытые люди, люди, которые испытывают положительные эмоции, общительные, которые позитивно смотрят на вещи и мир, на мой взгляд, они существенно меньше болеют, чем закрытые, агрессивно настроенные, неудовлетворенные жизнью", — отметил он в своем Instagram.

Врач пояснил, что причина появления раковых клеток в организме до сих пор не установлена. При этом существует ряд факторов, повышающих риск развития онкологических заболеваний, к которым относятся хронический стресс, хроническое воспаление, неправильное питание, генетическая предрасположенность.