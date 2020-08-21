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Онколог рассказал, кто чаще болеет раком 

РИА Новости и ещё 5 4 часа назад
Онколог рассказал, кто чаще болеет раком
Фото: РИА Новости
Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал, какие люди более подвержены онкологическим заболеваниям.
Он отметил, что к такой категории относятся те, кто сконцентрирован на негативных эмоциях.

"Открытые люди, люди, которые испытывают положительные эмоции, общительные, которые позитивно смотрят на вещи и мир, на мой взгляд, они существенно меньше болеют, чем закрытые, агрессивно настроенные, неудовлетворенные жизнью", — отметил он в своем Instagram.

Врач пояснил, что причина появления раковых клеток в организме до сих пор не установлена. При этом существует ряд факторов, повышающих риск развития онкологических заболеваний, к которым относятся хронический стресс, хроническое воспаление, неправильное питание, генетическая предрасположенность.
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Болезни и лекарства , Иван Карасев
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