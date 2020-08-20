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Незаметные болезни, которые есть у многих 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Незаметные болезни, которые есть у многих
Фото: depositphotos.com
Существует несколько популярных болезней, которые проходят бессимптомно. Они настолько безопасны для человека, что многие не знают об их существовании или не хотят заниматься их лечением, так как они незаметны. "Рамблер" рассказывает о болезнях, которые есть практически у каждого человека.

Аллергия

Если вы не аллергик, это не значит, что у вас нет аллергии. Дело в том, что она может проявиться в любой момент как реакция на определенный продукт или компонент. Согласно статистике, разными формами аллергии болеет 99% людей, но большинство из них даже не подозревают об этом. Самое интересное, что врачи так и не научились полностью лечить аллергию. В случае заболевания у людей купируют симптомы или пациенты стараются избегать продуктов, на которые у них есть сильная иммунная реакция.

Деформация костей

Самыми популярными в этой категории являются сколиоз и плоскостопие. Эти заболевания появились благодаря эволюции. После того, как человек перестал лазить по деревьям и ходить на четырех ногах, у него выросла нагрузка на спину и стопы. Следствием этого считается сколиоз и плоскостопие. Деформация костей происходит из-за современного образа жизни. Некоторые ученые уверены, что спустя несколько лет внешний вид человека сильно изменится благодаря гаджетам.

Болезни желудка

В списке заболеваний ЖКТ по популярности лидирует гастрит и панкреатит. Эти заболевания появляются из-за неправильного питания, недостаточного количества жидкости и сидячего образа жизни. Острое, жареное, соленое и Фаст-фуд — все эти вещи сильно влияют на состояние желудка. Из-за них повышается кислотность и появляется гастрит. Однако, если не соблюдать диету и рекомендации врача, появится язва желудка, которая значительно усложняет жизнь.
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