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Российский онколог назвал наиболее подверженные раку органы 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Названы наиболее подверженные раку органы
Фото: Lenta.ru
Больше всего раку подвержены молочные железы женщин, кожа со злокачественными опухолями, толстая и прямая кишка и также предстательная железа. Такие органы перечислил заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени Логинова Константин Титов, передает «Говорит Москва».
По словам Титова, если опухоль выявить на ранней стадии, когда она маленького размера и без метастазов, при лечении от нее можно полностью избавиться в 80-90 процентов случаев. Иногда пациентам проводят органосохранную операцию, а лучевая или дополнительная химиотерапия требуются не всегда.
Специалист также опроверг версию о том, что онкологические заболевания помолодели. По его словам, это на 90 процентов приобретенная болезнь и чаще она встречается у пожилых людей. Рак может быть и у детей, и у молодежи, но реже, чем у пожилых.
5 августа главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что женщинам надо сдавать анализы на рак шейки матки с 28 лет. После 40 всем, независимо от пола, необходимо исследовать содержимое кишечника на скрытую кровь — он позволит выявить рак желудка и кишечника на ранних стадиях.
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Болезни и лекарства , Андрей Каприн , Константин Титов , Минздрав РФ
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