Как понять, что вам пора к онкологу 

Рак является одной из самых страшных болезней из-за сложности диагностирования и отсутствия лечения. Многие люди боятся злокачественных опухолей, но не знают, в какой момент нужно пойти и проверить свое здоровье. "Рамблер" рассказывает, как понять, что пора к онкологу.

Наследственность

Одним из важных факторов в появлении раковых опухолей является генетика. Если у ваших родственников были онкологические заболевания, то вы попадаете в группу риска. После 40 лет лучше всего проверяться ежегодно — сдавать анализы или проводить МРТ. До этого возраста необходимо посещать врача и записываться к онкологу при наличии подозрительных симптомов.

Резкая потеря веса

Одним из самых распространенных симптомов опухоли является резкое снижение веса. Если вы не сидите на диетах и не занимаетесь спортом, а вес все равно уходит, это может значить, что в вашем организме есть злокачественная опухоль. Она отнимает много сил и энергии, из-за чего полезные вещества не попадают в организм вместе с пищей.

Уплотнения в лбюой части тела

Конечно, не все ежедневно прощупывают свою кожу на наличие уплотнений. Однако в некоторых случаях людям помогало то, что они случайно обнаруживали припухлости и шли к онкологам. Не бойтесь идти к врачу, если вас что-то беспокоит. В некоторых случаях это может быть и доброкачественная опухоль, но лучше перестраховаться.

Изменения родинок

Одним из признаков рака кожи могут стать родинки. Бояться нужно тех, которые меняют свой цвет и размер. Кроме того, если вы собираетесь удалять родинки, нужно сначала проверить их у онколога. Только он может сказать, насколько это безопасно.