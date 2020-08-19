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Признаком каких заболеваний может быть сухость во рту 

Стелла Шмель 6 часов назад
Почему сухость во рту — опасный симптом
Фото: depositphotos.com
Сухость во рту — довольно неприятный симптом, который тем не менее редко удостаивается должного внимания. А это может быть признаком ряда серьезных заболеваний. О некоторых из них — в материале "Рамблера".
Ксеростомия — это медицинский термин, обозначающий сухость во рту, может быть обусловлен рядом факторов. Если вы недавно пили, если вы не чувствуете жар, но у вас во рту при этом — пустыня, следует насторожиться. Сухость может говорить о серьезных проблемах с желудочно-кишечным трактом. Каких именно — расскажет врач-гастроэнтеролог.
Также этот признак может быть первым симптомом начинающегося сахарного диабета. От избытка сахара повышается расход жидкости из клеток в кровяное русло, частота мочеиспускания увеличивается и организм быстрее обезвоживается. Как результат — во рту постоянное ощущение сухости.
Также причиной непроходящей ксеростомии может быть патология носоглотки, из-за которой возникает необходимость дышать ртом. Чтобы выяснить точную причину, следует обратиться к отоларингологу.
Это не полный перечень заболеваний, симптомом которых может быть ксеростомия, для уточнения диагноза нужно посетить специалиста.
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