Из-за наличия некоторых болезней медики не могут дать справку для получения водительских прав. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Медицинские ограничения для получения водительских прав регулируются статьей 23 Федерального закона «О безопасности транспортных средств». Ниже собраны недуги, при наличии которых, вам будет отказано в получении справки для водительских прав.

Психические расстройства

К вождению транспортного средства не будут допущены люди, у которых диагностировано слабоумие, бред, галлюцинации, амнезия, шизофрения, последствия болезни Альцгеймера и другие расстройства. А также потенциальные водители, которые зависимы от алкоголя и запрещенных веществ. В 2021 году обязательным станет анализ мочи, по нему можно будет выявить остаточные изменения в связи с их употреблением.

Умственная отсталость

Под эту категорию попадают люди с опоздание в развитии по общим показаниям, а также те, кто путают правую и левую стороны. Понятие «умственная отсталость» включает в себя широкий круг отклонений в психике, включая аутизм и синдром Дауна. Медики определяют состояние человека с помощью специальных тестов.

Болезни глаз

К противопоказаниям к вождению также относят слепоту и особый вид дальтонизма — ахроматопсия — полное отсутствие восприятия цветов. Решение принимает офтальмолог во время медкомиссии.

Эпилепсия

При эпилептических расстройствах запрещено управлять любыми транспортными средствами. Дело в том, что во время припадка за рулем водитель не способен управлять собой и машиной, что может привести к серьезному ДТП.

Невротические расстройства

Болезни, связанные со стрессом и соматоформные расстройства — различные фобии, тревожность, компульсивное расстройство, сильный страх, истерики и впадение в детское поведение на фоне сильных переживаний.