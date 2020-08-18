Почему инсульт убивает молодых 

Инсульт стремительно молодеет. Менеджер, скончавшийся во время совещания, таксист, не доехавший до пассажира, доставщик, упавший прямо в метро. Что может спровоцировать смерть от инсульта у молодых людей и как ему противостоять, Общественной службе новостей рассказал врач-ангионевролог, руководитель службы «СТОП-Инсульт», профессор Первого МГМУ им. Сеченова Евгений Широков

Инсульт − это острое повреждение мозга сосудистого характера из-за нарушения его питания. Нарушение питания (то есть ишемия мозга) может возникнуть по разным причинам. Как в результате заболеваний сердца и крови, так и из-за неправильного образа жизни. В последних случаях инсульт может случится и у людей, не жаловавшихся на здоровье.

«Молодой человек две ночи не спит, пьет много кофе. Много курит. После этого он решил расслабиться в бане и выпил стакан водки. Вот у него может быть инсульт. Это так называние складывание рисков. Стресс − выброс катехоламинов, курение − увеличение вязкости крови и сосудистый спазм, кофе − повышает артериальное давление, баня − обезвоживание организма, алкоголь − риск тромбообразования. Одного из этих факторов недостаточно, но если они собираются вместе, человек может получить инсульт. Это и есть ответ на вопрос: почему у молодых бывают инсульты»,

− рассказал Евгений Широков.

В последние годы нагрузки на молодых, особенно на мужчин, резко увеличились, отметил врач. Чтобы поддерживать необходимый образ жизни приходится работать все больше. Зачастую люди работают по 20 часов в сутки и вынуждены прибегать к различным стимуляторам. На фоне перегрузок заболевания, которые в другое время протекали бы безопасно, складываются с факторами риска и приводят к болезням.

Чтобы избежать инсультов нужно вести здоровый образ жизни. Исключить курение и употребление алкоголя, следить за весом и не забывать про умеренные физические нагрузки. И, главное, желание и возможности не только работать, но и отдыхать, посоветовал врач.

Лучше придерживаться питания, приближенного к средиземноморской диете. Более 40% ежедневного рациона должны составлять овощи и фрукты, остальное приходятся на рыбу, постное мясо, крупы и растительные жиры.