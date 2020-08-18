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Правда ли, что зубной камень может привести к выпадению зубов 

Анастасия Иванова 1 час назад
Правда ли, что из-за зубного камня могут выпасть зубы
Фото: depositphotos
Твердые отложения на зубной эмали — происходит у всех людей, вне зависимости от возраста. Даже если у вас не болят зубы, то налет все равно имеет свойство накапливаться. На это влияет качество чистки зубов, а также их расположение.
До зубов мудрости просто трудно добраться, а чтобы хорошо прочистить весь ряд, необходимо потратить три минуты, использовать зубную нить и тщательно прополоскать рот. Не у всех хватает времени или терпения для такого ритуала. Но так ли опасен зубной камень, и может ли он привести к выпадению зубов? "Рамблер" расскажет.
Пациенты часто путают зубной камень с обычным налетом. Но если от налета можно избавиться путем чистки зубов, то твердые отложения можно убрать только механически, при помощи врача. Большинство людей считает, что профессиональная чистка зубов — это только эстетическая процедура, которая освежает полость рта. Хотя она может уберечь вас от многих проблем вплоть до выпадения зубов.
@klim.doc
Отложения образуются по обеим сторонам зубов. С внутренней стороны это происходит чаще, так как в ходе чистки люди уделяют мало времени обработке этой поверхности, что приводит к образованию налета. С течением времени отложения постепенно спускаются к десне, в будущем это как раз может стать причиной для потери зуба. Десна воспаляется, зуб начинает расшатываться и восстановить его уже невозможно.
Зубной камень прямым образом сказывается на развитии кариеса, болезни десен и других не самых очевидных паталогий (болезни кишечника, легких и т.д.). Все дело в том, что бактерии изо рта разносятся по всему организму, отравляя его. То есть не занимаясь зубами, мы носим в организме очаг распространения инфекции.
Стоматологи советуют проходить чистку зубов раз в полгода, примерно за это время налет успевает образоваться на зубах.
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