Врач объяснила, как избавиться от запора без лекарств

Врач-гастроэнтеролог Ольга Евдокимова рассказала, на что нужно обратить внимание при запорах до того, как начинать пить лекарства.

Около 90% проблем со стулом связаны с нарушением триады: вода, движение и клетчатка. Если есть «провал» в какой-то из частей, то смысла пробовать какие-то другие методы устранения запоров нет.

Однако важно убедиться, что запор не связан с опасными состояниями в организме, например, с воспалением в кишечнике. Для этого нужно подготовиться к сдаче фекального кальпротектина.

Итак, проблемы со стулом часто возникают из-за недостатка обычной воды — если нет достаточного количества жидкости в рационе, каловые массы будут слишком сухими, что и вызывает проблемы при походе в туалет.

«Также убедитесь в том, что вы достаточно двигайтесь. Любые движения создают дополнительную перистальтику. В норме стул должен быть сразу после пробуждения, так как сформированные за ночь каловые массы будут давить на кишечник, вызывая позывы к дефекации»,

— пояснила доктор.

Для нормализации стула важно, чтобы в организме была клетчатка — не мало и не много, а в нормальной концентрации.

«Если вам кажется, что ее недостаточно, можно добавить немного мягкой клетчатки, например, псиллиум или пектин. Не надо пить отруби»,

— уточнила гастроэнтеролог.