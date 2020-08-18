Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гастроэнтеролог объяснила, как избавиться от запора без лекарств 

Medical Note и ещё 1 1 час назад
Врач объяснила, как избавиться от запора без лекарств
Фото: Medical Note
Врач-гастроэнтеролог Ольга Евдокимова рассказала, на что нужно обратить внимание при запорах до того, как начинать пить лекарства.
Около 90% проблем со стулом связаны с нарушением триады: вода, движение и клетчатка. Если есть «провал» в какой-то из частей, то смысла пробовать какие-то другие методы устранения запоров нет.
Однако важно убедиться, что запор не связан с опасными состояниями в организме, например, с воспалением в кишечнике. Для этого нужно подготовиться к сдаче фекального кальпротектина.
Итак, проблемы со стулом часто возникают из-за недостатка обычной воды — если нет достаточного количества жидкости в рационе, каловые массы будут слишком сухими, что и вызывает проблемы при походе в туалет.

«Также убедитесь в том, что вы достаточно двигайтесь. Любые движения создают дополнительную перистальтику. В норме стул должен быть сразу после пробуждения, так как сформированные за ночь каловые массы будут давить на кишечник, вызывая позывы к дефекации»,

— пояснила доктор.
Для нормализации стула важно, чтобы в организме была клетчатка — не мало и не много, а в нормальной концентрации.

«Если вам кажется, что ее недостаточно, можно добавить немного мягкой клетчатки, например, псиллиум или пектин. Не надо пить отруби»,

— уточнила гастроэнтеролог.
Видео дня. Как избавиться от свинцовой тяжести в ногах
Medical Note: последние новости
Найдено облегчающее похмелье вещество Найдено облегчающее похмелье вещество Эндокринолог предупредила об опасности яблок, сравнив их с хлебом Эндокринолог предупредила об опасности яблок, сравнив их с хлебом Кардиолог объяснил, как снизить вред от сидячей работы Кардиолог объяснил, как снизить вред от сидячей работы
Комментарии
Болезни и лекарства , Ольга Евдокимова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы атипичные симптомы COVID-19
Названы атипичные симптомы COVID-19
В регионе РФ выявлены очаги птичьего гриппа
В регионе РФ выявлены очаги птичьего гриппа
Развеян миф о вреде вина
Развеян миф о вреде вина
В России зафиксировали 4 969 случаев коронавируса
В России зафиксировали 4 969 случаев коронавируса
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Как мягко очистить кишечник от шлаков
02:49
Как мягко очистить кишечник от шлаков
ЗОЖ Народная медицина
Что делать, если появилась перхоть
06:05
Что делать, если появилась перхоть
ЗОЖ
Как избавиться от свинцовой тяжести в ногах
04:23
Как избавиться от свинцовой тяжести в ногах
Народная медицина
Стало понятно, когда начнется вакцинация от COVID
03:51
Стало понятно, когда начнется вакцинация от COVID
Болезни и лекарства Коронавирус
Как остановить кровотечение домашними средствами
04:09
Как остановить кровотечение домашними средствами
ЗОЖ Народная медицина
В Китае зафиксирован новый опасный вирус
05:29
В Китае зафиксирован новый опасный вирус
Болезни и лекарства
Врач пояснил, почему от чумы нельзя избавиться
11:39
Врач пояснил, почему от чумы нельзя избавиться
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение