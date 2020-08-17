Объяснено, как снизить вред от сидячей работы 

Большинство работающих россиян практически весь день проводят в сидячем положении. Что далеко не лучшим образом сказывается на здоровье. Как уменьшить вред от сидячей работы, в беседе с радио Sputnik врач-кардиолог Владимир Хорошев.

Эксперт отметил, что сидячая поза — самая нефункциональная с точки зрения физиологических потребностей человека. Когда человек стоит или лежит, его артерии выпрямлены. Как только он садится, просвет сужается, и приток крови к ногам уменьшается.

Замедление кровотока приводит к быстрому нарастанию атеросклеротических изменений в артериях. В результате поражается все артериальное русло нижних конечностей. А это требует дорогостоящего лечения, подчеркнул врач.

Снизить негативные последствия сидячей работы позволят удобное рабочее место и несложные физические упражнения раз в полчаса-час. Альтернативой может стать стоячее рабочее место.

«Не зря в современных офисах стали устанавливать стоячие компьютерные столики. На таком месте человек не сидит, а стоит. Это функционально выгоднее», — отмечает кардиолог.

В то же время нужно помнить, что стоячая поза тоже имеет свои риски. Чтобы уменьшить вред, врач рекомендует каждые 30 минут двигать стопами. Упражнения будут способствовать сокращению мышц.