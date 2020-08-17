Так ли опасен ожог медузы и что с ним делать

Наступили жаркие августовские дни, многие уже побывали на море, а кто-то только собирается. Плавательный сезон на российских курортах открыли не только туристы, но и медузы, которые могут омрачить ваш отпуск. Дело в том, что от степени ожога зависит, потребуется ли человеку дальнейшее лечение. "Рамблер" подробнее выяснил, чем же так опасны медузы.

Опасные медузы

Медузы — это водные многоклеточные животные, чье тело на 98% состоит из воды. Необычные животные питаются микроскопическими организмами и рыбами. Для охоты на щупальцах медузы содержатся ядовитые клетки, из-за которых иногда страдают и люди.

Медузы в Черном море, в основном, безопасны. Они оставляют на теле человека покраснение, небольшое жжение и зуд. А вот медузы в Средиземном море и водах океана могут привести к анафилактическому шоку и параличу нервной системы.

Наиболее опасные виды медуз отличаются необычным окрасом (фиолетовые или желтые), крупным размером и большими щупальцами, которые могут напоминать нитки или распластываться по воде.

Важно помнить, что лежащая на берегу медуза также может ужалить.

Что делать после укуса? Если вас ужалила медуза, нужно срочно выйти из воды. Вода успокаивает болевой синдром, поэтому трудно оценить ущерб.

Затем необходимо удалить стрекательные клетки медузы с места ожога, чтобы в кровь не попала дополнительная порция яда. Делать это голыми руками — нельзя. Подойдет тряпка, смоченная соленой водой.

Холодный компресс поможет нейтрализовать распространение яда, а перекисью водорода обеззаразит рану. Йод и зеленка в данном случае только ухудшат ситуацию.

Далее необходимо выпить таблетку, которая купирует развитие аллергических реакций.

Когда бить тревогу

Если первая помощь не принесла результата в течение недели или у человека развиваются симптомы интоксикации организма (головокружение, тошнота, сильный болевой синдром), необходимо обратиться к врачу за дальнейшим лечением.