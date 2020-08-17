Так ли опасен ожог медузы и что с ним делать

Наступили жаркие августовские дни, многие уже побывали на море, а кто-то только собирается. Плавательный сезон на российских курортах открыли не только туристы, но и медузы, которые могут омрачить ваш отпуск. Дело в том, что от степени ожога зависит, потребуется ли человеку дальнейшее лечение. "Рамблер" подробнее выяснил, чем же так опасны медузы.
Опасные медузы
Медузы — это водные многоклеточные животные, чье тело на 98% состоит из воды. Необычные животные питаются микроскопическими организмами и рыбами. Для охоты на щупальцах медузы содержатся ядовитые клетки, из-за которых иногда страдают и люди.
Медузы в Черном море, в основном, безопасны. Они оставляют на теле человека покраснение, небольшое жжение и зуд. А вот медузы в Средиземном море и водах океана могут привести к анафилактическому шоку и параличу нервной системы.
Наиболее опасные виды медуз отличаются необычным окрасом (фиолетовые или желтые), крупным размером и большими щупальцами, которые могут напоминать нитки или распластываться по воде.
Важно помнить, что лежащая на берегу медуза также может ужалить.
Что делать после укуса?
- Если вас ужалила медуза, нужно срочно выйти из воды. Вода успокаивает болевой синдром, поэтому трудно оценить ущерб.
- Затем необходимо удалить стрекательные клетки медузы с места ожога, чтобы в кровь не попала дополнительная порция яда. Делать это голыми руками — нельзя. Подойдет тряпка, смоченная соленой водой.
- Холодный компресс поможет нейтрализовать распространение яда, а перекисью водорода обеззаразит рану. Йод и зеленка в данном случае только ухудшат ситуацию.
- Далее необходимо выпить таблетку, которая купирует развитие аллергических реакций.
Когда бить тревогу
Если первая помощь не принесла результата в течение недели или у человека развиваются симптомы интоксикации организма (головокружение, тошнота, сильный болевой синдром), необходимо обратиться к врачу за дальнейшим лечением.