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Чем опасен укус медузы и что с ним делать 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Так ли опасен ожог медузы и что с ним делать
Фото: depositphotos
Наступили жаркие августовские дни, многие уже побывали на море, а кто-то только собирается. Плавательный сезон на российских курортах открыли не только туристы, но и медузы, которые могут омрачить ваш отпуск. Дело в том, что от степени ожога зависит, потребуется ли человеку дальнейшее лечение. "Рамблер" подробнее выяснил, чем же так опасны медузы.

Опасные медузы

Медузы — это водные многоклеточные животные, чье тело на 98% состоит из воды. Необычные животные питаются микроскопическими организмами и рыбами. Для охоты на щупальцах медузы содержатся ядовитые клетки, из-за которых иногда страдают и люди.
Медузы в Черном море, в основном, безопасны. Они оставляют на теле человека покраснение, небольшое жжение и зуд. А вот медузы в Средиземном море и водах океана могут привести к анафилактическому шоку и параличу нервной системы.
Наиболее опасные виды медуз отличаются необычным окрасом (фиолетовые или желтые), крупным размером и большими щупальцами, которые могут напоминать нитки или распластываться по воде.
Важно помнить, что лежащая на берегу медуза также может ужалить.

Что делать после укуса?

  • Если вас ужалила медуза, нужно срочно выйти из воды. Вода успокаивает болевой синдром, поэтому трудно оценить ущерб.
  • Затем необходимо удалить стрекательные клетки медузы с места ожога, чтобы в кровь не попала дополнительная порция яда. Делать это голыми руками — нельзя. Подойдет тряпка, смоченная соленой водой.
  • Холодный компресс поможет нейтрализовать распространение яда, а перекисью водорода обеззаразит рану. Йод и зеленка в данном случае только ухудшат ситуацию.
  • Далее необходимо выпить таблетку, которая купирует развитие аллергических реакций.

Когда бить тревогу

Если первая помощь не принесла результата в течение недели или у человека развиваются симптомы интоксикации организма (головокружение, тошнота, сильный болевой синдром), необходимо обратиться к врачу за дальнейшим лечением.
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