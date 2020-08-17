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Раскрыта загадка самой опасной болезни человечества 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Раскрыта загадка самой опасной болезни человечества
Фото: depositphotos.com
Ученые Института изучения истории человека Общества Макса Планка раскрыли загадку появления туберкулеза. Согласно новым данным, самый опасный для человека штамм бактерии, заразивший, по оценкам, треть населения Земли, возник в неолите. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Genome Biology.
Исследователи проанализировали петрификаты внутри хорошо сохранившихся легочных тканей епископа XVII века Педера Винструпа — рубцы, окруженные капсулой из солей кальция и являющиеся признаком поражения туберкулезом. Им удалось выделить ДНК палочки Коха Mycobacterium tuberculosis и реконструировать геном. Это позволило использовать год смерти епископа в качестве опорной точки для определения времени происхождения патогена.
В 2014 году группа ученых из Тюбингенского университета и Университета штата Аризона реконструировала три древних генома туберкулеза из доколумбовой Южной Америки. Предварительные результаты исследований указывали на то, что туберкулез возник в течение последних 6000 лет. Однако до сих у специалистов не было в распоряжении более молодых штаммов туберкулеза, которые заражают современных людей. Используя метод молекулярного датирования генома бактерии, выделенной у Педера Винструпа, ученые подтвердили относительно молодой возраст Mycobacterium tuberculosis.
Неолит — это позднейший период каменного века, который характеризуется переходом человечества к оседлому образу жизни и появлением сельского хозяйства. Он начался около 12 тысяч лет назад и завершился примерно 6500 лет назад, хотя в некоторых регионах планеты он продлился дольше.
Туберкулез является одним из самых широко распространенных в мире заболеваний. При его открытой форме микробактерии обнаруживаются в выделениях больного, при этом человек становится заразным. Некоторые ученые считают, что возбудителями туберкулеза инфицирована примерно треть населения Земли. В 2017 году туберкулезом заразились 10 миллионов человек, умерли от него 1,6 миллиона.
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Болезни и лекарства , Новости
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