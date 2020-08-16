Медикаменты от опасных заболеваний начнут быстрее включать в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщили в кабинете министров.

Ускоренный порядок включения лекарств в список будет происходить в случае угрозы распространения опасных заболеваний или при возникновении ЧС. В данных ситуациях лекарства сразу предлагают вносить препараты межведомственной комиссии без каких-либо дополнительных процедур. После этого будут согласовывать стоимость лекарства с производителем.