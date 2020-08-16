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В России изменят правила составления перечня важных лекарств

Александра Нечаева
1 час назад
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Медикаменты от опасных заболеваний начнут быстрее включать в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщили в кабинете министров.
Ускоренный порядок включения лекарств в список будет происходить в случае угрозы распространения опасных заболеваний или при возникновении ЧС. В данных ситуациях лекарства сразу предлагают вносить препараты межведомственной комиссии без каких-либо дополнительных процедур. После этого будут согласовывать стоимость лекарства с производителем.
Таким образом необходимые лекарства станут доступнее для людей.
Напомним, что при обычном режиме включение лекарств в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов занимает 45 дней, цены на медикаменты регулируются государством.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, чтоученые обнаружили новый способ лечить рак.
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Болезни и лекарства,
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