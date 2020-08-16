Невролог объяснил важность самодиагностики рака

В древние времена люди жили гораздо меньше, далеко не все доживали даже до тридцати. Виной всему антисанитария, дикие животные и необходимость постоянно выживать. С ходом эволюции и технологического прогресса люди сумели сделать жизнь более безопасной и увеличить продолжительность жизни. Более развитая медицина помогла снизить риски смерти от тех или иных болезней, которые раньше косили целые цивилизации. Более комфортные условия жизни минимизировали шанс умереть в дикой природе.

Но многие недуги человечеству еще победить не удалось. Поэтому так важно подловить болезнь на ранней стадии и вовремя обратиться за квалифицированной помощью. В этом вопросе может помочь самодиагностика. Врач-невролог Сергей Грошев считает, что самостоятельно обнаружить можно как обычную простуду, так и некоторые виды рака.

«Если говорить о наиболее частых заболеваниях в жизни каждого человека, т.е. об ОРЗ (острых респираторных заболеваниях), то наличие таких проявлений, как насморк (со светлым слизистым отделяемым), першение в горле, небольшое слезотечение из глаз и даже повышение температуры до 37,5°С – не повод обращаться сразу же к врачу. При продолжительности этих симптомов в течение не более 3-5 дней без ухудшения, а потом и с динамикой выздоровления, вполне достаточно изоляции, сна 7-8 часов в сутки, разнообразного полноценного питания, приема жидкости 40 мл/кг массы тела в день и симптоматического лечения безрецептурными препаратами (сосудосуживающие капли в нос, парацетамол или ибупрофен, как болеутоляющие)»,

– рассказывает специалист.

Медик предупреждает также, что слишком долгая простуда, длящаяся более пяти дней и усиление болезненных симптомов – уже повод незамедлительно обратиться к врачу. Это может говорить о развитии осложнений, нередко опасных серьезными последствиями.

Но ОРЗ не единственная болезнь, которую человек может обнаружить у себя сам. Самодиагностика крайне важна и при таких недугах как онкология. Некоторые проявления этой болезни видны невооруженным глазом – долго незаживающие раны, язвы, уплотнения. О ранних симптомах рака сейчас рассказывают многие медики и СМИ, что облегчает самостоятельную диагностику. В конце концов «лучше перебдеть, чем недобдеть».

«Однако самодиагностика важна и для таких серьезных болезней, как рак. Например, опухоли головы и шеи (расположенные в полости рта, на коже) хорошо видны пациенту и его родственникам уже на ранних стадиях. Такие признаки, как белые или красные пятна, язвочки, новообразования (опухоли, припухлости, даже размером с зернышко риса), не проходящие в течение 10-14 дней, – это повод для обращения к онкологу. Лучше убедиться, что тревога была ложной, чем упустить бесценное для лечения время. Рак головы и шеи в ранних стадиях излечивается полностью в большом проценте случаев, и очень жаль, когда пациенты неделями не обращают внимание на явное новообразование или идут не к квалифицированным специалистам, а к знахарям и шарлатанам»,