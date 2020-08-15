Можно ли определить в скорлупе яйца сальмонеллу 

Испанский диетолог Айтор Санчес рассказал, как защитить себя от сальмонеллы в яйце.

Каких-либо внешних признаков, которые бы указывали на то, что яйцо заражено бактерией, нет. Но есть ряд правил, которые помогут предотвратить развитие инфекционного заболевания.

Во-первых, не нужно стараться отмыть яйцо от грязи с помощью бытовой химии, так как скорлупа продукта пористая и легко пропускает токсичное вещество внутрь. Загрязнения на поверхности яйца рекомендуется убирать сухой щеткой.

А ополаскивать продукт в воде следует перед тем, как отправить его варить. Кстати, лопнувшая в процессе варки скорлупа — плохой признак. Лучше этого не допускать.

Во-вторых, надо следить, чтобы яйца в холодильнике лежали отдельно от других продуктов, «не контактируя» с последними.

Напомним, от опасных микроорганизмов, которые могут содержаться в яйцах, можно избавиться в том случае, если вы готовите продукт при температуре выше 75 градусов.