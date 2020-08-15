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Можно ли удалять волосы с родинок 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Можно ли удалять волосы с родинок
Фото: depositphotos.com
Многие люди опасаются удалять волосы, которые растут из родинок. «Рамблер» расскажет, опасна ли эта процедура на самом деле.
Волосы растут из кожи, в том числе и из пигментированных ее участков. Как правило, они более темные и плотные, чем остальные. Это связано с тем, что в зоне родинки синтезируется больше пигмента. Там активнее работают меланоциты, которые продуцируют пигмент меланин.
Опасности в них нет, только если родинка не перешла в злокачественное образование. Одним из факторов, влияющих на озлокачествление родинок, является их травмирование, в том числе и резкое удаление волоса.
Если же вам доставляет дискомфорт растущий из родинки волос, то есть безопасный способ его удаления — стрижка. Удаление растительности пинцетом возможно только для доброкачественных родинок. Этот способ считается не самым опасным, так как волосы растут не на самой родинке, а из фолликулярного слоя, который находится под ней.
Ни в коем случае нельзя брить родинки или делать восковую или лазерную эпиляцию, так как все это может причинить вред верхнему покрову. Прежде чем удалить волос на родинке, стоит проконсультироваться с дерматологом и онкологом.
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