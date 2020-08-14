Как избежать холецистита

Холецистит — это воспаление желчного пузыря, которое может возникать абсолютно по разным причинам и приводить к крайне негативным последствиям.

"Рамблер" выяснил, кому особенно стоит остерегаться этой болезни и как ее можно предотвратить.

пациенты старше 60 лет

беременные женщины или те, кто рожал несколько раз

женщины, принимающие противозачаточные таблетки

пациенты, страдающие от лишних килограммов

люди, слишком быстро сбросившие вес

люди, в рационе которых много жирной пищи В группе риска находится шесть категорий людей:

Для профилактики холецистита специалисты рекомендуют всего несколько простых действий.

Контроль веса

По мнению медиков, идеальный индекс массы тела не должен превышать значения 24,9. Чтобы поддерживать вес в норме, старайтесь чаще выбираться на долгие прогулки, занимайтесь спортом и ограничивайте потребление вредной пищи.

Худейте медленно

Если вы задались целью сбросить лишние килограммы, делайте это постепенно. Лучше всего избавляться от одного килограмма в неделю, считают врачи.

Тщательно следите за питанием

Если в вашем ежедневном рационе слишком много жиров и крайне мало клетчатки, риск образования камней в желчном пузыре значительно возрастает. Старайтесь регулярно употреблять овощи, фрукты и цельнозерновые крупы, — такой рацион избавит вас от многих неприятных заболеваний.