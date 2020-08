Раскрыта загадка появления раковых опухолей 

Ученые раскрыли загадку изменений в клетках, сопутствующих появлению раковых опухолей, результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты исследовательского института лейкемии Хосе Каррераса и Университета Барселоны в Испании проанализировали роль выпадения фрагмента нуклеотида транспортной РНК, обозначенного как нуклеотид Y, при трансформации клетки в злокачественную. Выяснилось, что при этом белок, который генерирует нуклеотид Y, отключается через эпигенетическую регуляцию, вызывая небольшие, но агрессивные опухоли.

Как отмечают ученые, больше всего изменений происходит в гене TYW2, что наблюдается при раке желудка, толстой кишки и матки и значительно снижает выживаемость пациентов. В дальнейшем специалисты намерены определить способ восстановления активности TYW2 и и узнать, как вернуть клеточному механизму синтеза белка утраченный нуклеотид.