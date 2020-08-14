Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыта загадка появления раковых опухолей 

РИА Новости и ещё 4 4 часа назад
Раскрыта загадка появления раковых опухолей
Фото: depositphotos.com
Ученые раскрыли загадку изменений в клетках, сопутствующих появлению раковых опухолей, результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Специалисты исследовательского института лейкемии Хосе Каррераса и Университета Барселоны в Испании проанализировали роль выпадения фрагмента нуклеотида транспортной РНК, обозначенного как нуклеотид Y, при трансформации клетки в злокачественную. Выяснилось, что при этом белок, который генерирует нуклеотид Y, отключается через эпигенетическую регуляцию, вызывая небольшие, но агрессивные опухоли.
Как отмечают ученые, больше всего изменений происходит в гене TYW2, что наблюдается при раке желудка, толстой кишки и матки и значительно снижает выживаемость пациентов. В дальнейшем специалисты намерены определить способ восстановления активности TYW2 и и узнать, как вернуть клеточному механизму синтеза белка утраченный нуклеотид.
Видео дня. Как быстро избавиться от отеков
Последние новости
Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19 Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19 Тихановская выступила с новым обращением Тихановская выступила с новым обращением В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение
Комментарии
Болезни и лекарства , Хосе Каррерас
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему некоторые люди спят с открытыми глазами
Почему некоторые люди спят с открытыми глазами
Российские мыши помогли искать лекарство от деменции
Российские мыши помогли искать лекарство от деменции
Почему не у всех растут зубы мудрости
Почему не у всех растут зубы мудрости
Что такое панариций и как его вовремя распознать
Что такое панариций и как его вовремя распознать
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Как остановить кровотечение домашними средствами
04:09
Как остановить кровотечение домашними средствами
ЗОЖ Народная медицина
В Китае зафиксирован новый опасный вирус
05:29
В Китае зафиксирован новый опасный вирус
Болезни и лекарства
Врач пояснил, почему от чумы нельзя избавиться
11:39
Врач пояснил, почему от чумы нельзя избавиться
Болезни и лекарства
Сколько россиян готовы сделать прививку от COVID
00:55
Сколько россиян готовы сделать прививку от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
09:52
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
Коронавирус
Врачи предупредили о важности прививок этой осенью
00:32
Врачи предупредили о важности прививок этой осенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Ежедневные привычки, разрушающие позвоночник
04:29
Ежедневные привычки, разрушающие позвоночник
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение