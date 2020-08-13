Врач раскрыл неизвестные факты о ветрянке 

Доктор медицинских наук, педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус поведал всю правду о ветряной оспе.

Ветрянка известна всем. Многие успели переболеть ею еще в детстве.

— Ветряная оспа вызывается вирусом герпеса третьего типа. Как и другие вирусы герпеса, варицелла зостер, однажды попав в наш организм (после перенесенной ветряной оспы), поселяется в нем навсегда. Вирус предпочитает нервные клетки — ДНК вируса встраивается в их ДНК. Когда иммунитет слабеет, вирус способен распространяться в нервных тканях, вызывая сыпь и сильные боли. Так детская ветрянка «рецидивирует» в виде опоясывающего лишая, — рассказывает врач. ⠀Ветрянка — одно из самых заразных заболеваний. «Подхватить» ее можно воздушно-капельным путем. ⠀Причем, больной ветрянки заразен даже если никакой сыпи на нем нет, а может быть абсолютно безопасен для окружающих, когда еще выглядит «больным».

Специальных лекарств от ветрянки не существует. Она сама проходит за неделю — десять дней. При высокой температуре рекомендуется жаропонижающее средство, обильное питье и постельный режим. Пузырьки нужно подсушивать при помощи любого антисептика. Это необходимо, чтобы предотвратить бактериальноую инфекцию.

А вот защититься от ветрянки вполне можно.

— Для этого есть прививка. Вакцинировать можно детей старше одного года и взрослых, — поясняет доктор.

Андрей Продеус утверждает, что специально заражать детей ветрянкой нельзя — это потенциально смертельно опасное заболевание. Ведь неизвестно, как ребенок будет справляться с вирусом. Осложнениями могут быть ветряночный энцефалит и пневмония.

— Помните: вакцины создаются только от тех болезней, от которых можно погибнуть! Не подвергайте напрасному риску здоровье своего ребенка, — предупреждает врач.