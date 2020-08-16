Почему немеют пальцы на руках 

Многие люди сталкиваются с онемением пальцев рук. Однако далеко не все знают, что это может быть симптомом некоторых заболеваниями. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Самая распространенная причина онемения пальцев рук — длительное нахождение в нефизиологичном положении. Дело в том, что в разных позах могут сдавливаться кровеносные сосуды, что приводит к ухудшению кровоснабжения пальцев рук. В этом случае достаточно изменить положение рук и потереть их в течение минуты.

Однако причины онемения могут быть не только физиологическими, но и связанные с хроническими заболеваниями:

Ревматоидный артрит

При этом заболевании возникает хронический эрозивный артрит. В первую очередь страдают периферические суставы, в том числе и запястья. К основным симптомам заболевания относят боль и припухлость в области пораженных суставов.

Сахарный диабет

При диабете могут поражаться периферические нервы. Это состояние называют диабетической нейропатией. При нем может снижаться чувствительность и наблюдаться онемение пальцев.

Артериальная гипертензия

Повышение систолического давления до 140 мм рт. ст. или выше и/или диастолического давления до 90 мм рт. ст. или выше. Иногда при повышенном давлении может наблюдаться онемение пальцев рук.

Синдром Рейно

К классическим признакам заболевания относят ощущение холода, боль и онемение пальцев. При этом синдроме сосуды кистей под действием холода или эмоциональных переживаний сужаются.

Онемение пальцев также может быть симптомом таких заболеваний, как амилоидоза, болезнь Лайма, рассеянный склероз и многих других.

Если у вас часто немеют пальцы рук, то в первую очередь стоит обратиться к неврологу.