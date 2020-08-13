О каких болезнях говорит куриная слепота 

Куриная слепота — это состояние, при котором человек крайне плохо видит в сумерках или в условиях плохой освещенности. Как таковая никталопия — медицинское название куриной слепоты — является не болезнью, а симптомом. На какие недуги она указывает? Разбирался "Рамблер".
Пигментный ретинит
Крайне серьезное заболевание, при котором в сетчатке накапливается темный пигмент. С течением времени зрение становится тоннельным, а затем и вовсе исчезает.
Диабет
Высокий уровень сахара в крови крайне негативно влияет на клетки сетчатки глаза, из-за чего зрение стремительно ухудшается.
Катаракта
При этом недуге происходит помутнение хрусталика, из-за чего он плохо пропускает свет.
Глаукома
Заболевание зрительного нерва, который соединяет сетчатку с мозгом. Если недуг начинает прогрессировать, он также приводит к полной слепоте.
Кератоконус
Недуг, при котором роговица приобретает чрезмерно выгнутую конусообразную форму, что препятствует попаданию света на сетчатку глаза.