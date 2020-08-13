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О каких болезнях говорит куриная слепота 

Мира Маркина 2 часа назад
О каких болезнях говорит куриная слепота
Фото: depositphotos.com
Куриная слепота — это состояние, при котором человек крайне плохо видит в сумерках или в условиях плохой освещенности. Как таковая никталопия — медицинское название куриной слепоты — является не болезнью, а симптомом. На какие недуги она указывает? Разбирался "Рамблер".

Пигментный ретинит

Крайне серьезное заболевание, при котором в сетчатке накапливается темный пигмент. С течением времени зрение становится тоннельным, а затем и вовсе исчезает.

Диабет

Высокий уровень сахара в крови крайне негативно влияет на клетки сетчатки глаза, из-за чего зрение стремительно ухудшается.

Катаракта

При этом недуге происходит помутнение хрусталика, из-за чего он плохо пропускает свет.

Глаукома

Заболевание зрительного нерва, который соединяет сетчатку с мозгом. Если недуг начинает прогрессировать, он также приводит к полной слепоте.

Кератоконус

Недуг, при котором роговица приобретает чрезмерно выгнутую конусообразную форму, что препятствует попаданию света на сетчатку глаза.
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