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Что такое панариций и как его вовремя распознать 

Мира Маркина 3 часа назад
Что такое панариций и как его вовремя распознать
Фото: depositphotos.com
Панариций — это серозное или гнойное воспаление мягких тканей пальцев, спровоцированное бактериями. Чаще всего возникает в области вокруг ногтя. Многие люди не придают этому недугу значения, а между тем он может быть крайне опасен. Как его вовремя выявить? Разбирался "Рамблер".
Не стоит бить тревогу, если вы обнаружили мелкий порез или царапину на пальце. Как правило, с этим организм легко справляется самостоятельно.
Насторожиться стоит, если у вас появились следующие симптомы. Именно они свидетельствуют о глубоком воспалительном процессе:
  • Кончик пальца в зоне поражения отекает
  • Вы чувствуете пульсирующую боль
  • Место отека краснеет и становится горячим
  • По мере развития панариция кончик пальца начинает белеть
  • Сгибая палец, вы чувствуете боль
  • Под кожей просвечивает "карман", полный густой желтовато-белой жидкости
Необходимо немедленно обратиться в травмпункт или к хирургу в случаях, когда боль в пальце резко усилилась и ее невозможно терпеть; вы заметили, что от места воспаления по коже начали распространяться красные полосы; появилась повышенная температура (выше 37,8).
В некоторых случаях панариций может пройти самостоятельно, однако врачи рекомендуют не рисковать и обращаться за помощью, как только вы заметили развитие гнойного процесса на пальце.
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