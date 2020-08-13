Что такое панариций и как его вовремя распознать 

Панариций — это серозное или гнойное воспаление мягких тканей пальцев, спровоцированное бактериями. Чаще всего возникает в области вокруг ногтя. Многие люди не придают этому недугу значения, а между тем он может быть крайне опасен. Как его вовремя выявить? Разбирался "Рамблер".

Не стоит бить тревогу, если вы обнаружили мелкий порез или царапину на пальце. Как правило, с этим организм легко справляется самостоятельно.

Кончик пальца в зоне поражения отекает

Вы чувствуете пульсирующую боль

Место отека краснеет и становится горячим

По мере развития панариция кончик пальца начинает белеть

Сгибая палец, вы чувствуете боль

Под кожей просвечивает "карман", полный густой желтовато-белой жидкости Насторожиться стоит, если у вас появились следующие симптомы. Именно они свидетельствуют о глубоком воспалительном процессе:

Необходимо немедленно обратиться в травмпункт или к хирургу в случаях, когда боль в пальце резко усилилась и ее невозможно терпеть; вы заметили, что от места воспаления по коже начали распространяться красные полосы; появилась повышенная температура (выше 37,8).

В некоторых случаях панариций может пройти самостоятельно, однако врачи рекомендуют не рисковать и обращаться за помощью, как только вы заметили развитие гнойного процесса на пальце.