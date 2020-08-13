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Лень назвали признаком опасной болезни 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Лень назвали признаком опасной болезни
Фото: Lenta.ru
Психиатр-психоаналитик Павел Качалов в интервью радио Sputnik предупредил россиян, что лень может быть как защитной реакцией организма, так и признаком опасной болезни.
Специалист отметил, что очень часто лень — защитная реакция человеческого организма, помогающая избавиться от лишней и бессмысленной работы. Однако бывают ситуации, только внешне схожие с проявлением лени — когда человек не может заставить себя делать что-то совершенно необходимое. Такое состояние — болезненное, возможно, требующее помощи специалиста. Качалов связывает его с депрессией. В этом случае необходимо обратиться к психиатру.
По словам врача, если человек внезапно изменился и стал не в состоянии сделать простейших усилий, ему необходима помощь психиатра или антидепрессанты.

«Если это становится повторяющейся проблемой, поможет лечение»,

— добавил Качалов.
Ранее психиатр Юрий Вяльба рассказал, что крик может быть полезным в том случае, когда он позволяет снять эмоциональный пик. В некоторых ситуациях, уверен он, крик помогает решить часть внутренних проблем. При этом кричать следует не на конкретного человека, а на проблему.
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Болезни и лекарства , ИА Sputnik
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