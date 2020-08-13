"Что человек — существо ленивое, знают, например, исследователи языков. Они вывели закономерность в эволюции всех языков, что по мере того, как языки живут и развиваются, люди начинают лениться с произношением сложных звуков. Из-за этого мы упрощаем их от поколения к поколению", — рассказал психиатр-психоаналитик.
"Есть лень нормальная, когда люди защищают сами себя от бессмысленной работы, которую им либо предлагают другие люди, либо же они сами по привычке взваливают на свои плечи. Тогда лень позволяет подождать, одуматься, и часть работы теряет актуальность. То есть, лень может быть защитой от избыточной работы, которую слишком энергичные люди иногда пытаются навязать себе и окружающим", — уточнил психоаналитик.
"Это, скорее всего, речь про депрессию. В случае возникновения этого расстройства надо идти к психиатру. Сейчас есть много антидепрессантов, которые помогут от депрессии. Любой человек, который внезапно изменился и перестал походить на себя прежнего, вдруг стал не в состоянии сделать простейших усилий, такому человеку надо посоветовать искать помощи у психиатра или помощи у антидепрессантов. Если это становится повторяющейся проблемой, поможет лечение", — уточнил Павел Качалов в интервью радио Sputnik.