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Психиатр рассказал, когда лень — признак серьезной болезни 

РИА Новости и ещё 4 13 часов назад
Когда лень — признак серьезной болезни
Фото: © Fotolia / theartofphoto
Лень — это нормальное свойство человеческой натуры, но иногда она может быть признаком болезни. Когда нужно просто взять себя в руки, а когда пора бежать к врачу, рассказал в интервью радио Sputnik психиатр-психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества, доцент Центра психиатрии им. Сербского Павел Качалов.
Человеку свойственно лениться. Иногда даже говорят, что лень это двигатель прогресса, ведь множество изобретений появились на свет только из-за того, что кому-то не хотелось что-то делать самому. Даже в языках народов мира это можно проследить, заметил Павел Качалов.

"Что человек — существо ленивое, знают, например, исследователи языков. Они вывели закономерность в эволюции всех языков, что по мере того, как языки живут и развиваются, люди начинают лениться с произношением сложных звуков. Из-за этого мы упрощаем их от поколения к поколению", — рассказал психиатр-психоаналитик.

Нормальная лень — это защитная реакция организма, которая помогает избавиться от лишней работы, объяснил в интервью радио Sputnik Павел Качалов.

"Есть лень нормальная, когда люди защищают сами себя от бессмысленной работы, которую им либо предлагают другие люди, либо же они сами по привычке взваливают на свои плечи. Тогда лень позволяет подождать, одуматься, и часть работы теряет актуальность. То есть, лень может быть защитой от избыточной работы, которую слишком энергичные люди иногда пытаются навязать себе и окружающим", — уточнил психоаналитик.

Но бывает лень совсем другого типа. Когда человек не хочет и не может ничего делать. Более того, не может себя заставить действовать. Это уже болезненное состояние, когда нужна помощь специалиста.

"Это, скорее всего, речь про депрессию. В случае возникновения этого расстройства надо идти к психиатру. Сейчас есть много антидепрессантов, которые помогут от депрессии. Любой человек, который внезапно изменился и перестал походить на себя прежнего, вдруг стал не в состоянии сделать простейших усилий, такому человеку надо посоветовать искать помощи у психиатра или помощи у антидепрессантов. Если это становится повторяющейся проблемой, поможет лечение", — уточнил Павел Качалов в интервью радио Sputnik.

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Болезни и лекарства , Новости , Статьи , ИА Sputnik
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