Микробная бомба 

Туберкулез — болезнь, которая в обществе не считается чем-то столь же массовым и опасным, как чума, холера или ВИЧ, но ее возбудителя несет в себе, по оценкам врачей, каждый четвертый человек на Земле. Это коварная инфекция, которая способна медленно убивать своего носителя и принимать неизлечимые формы. «Лента.ру» рассказывает об одной из самых страшных пандемий в истории человечества, которая бушует уже не одно столетие.

Древний враг

Туберкулез может долго не проявлять себя, затаившись в организме зараженного, который считает себя здоровым. Небольшое недомогание, которое не вызывает сильного беспокойства, может быть первым симптомом активной стадии болезни, приводящей во многих случаях к смерти. Никто не застрахован от того, чтобы стать жертвой невидимого врага, терроризирующего человечество с давних пор. Именно поэтому многие страны прилагают усилия по раннему выявлению туберкулеза среди населения и его профилактике.

Как бактериальная инфекция, поражающая людей, туберкулез зародился около пяти тысяч лет назад, когда появилось сельское хозяйство. Впервые заболевание проявило себя в Африке, после чего передалось домашним животным — коровами и козам. Еще одними животными-переносчиками стали тюлени, приплывающие к африканскому побережью для размножения.

Ученые считают, что именно морские млекопитающие занесли туберкулез через Атлантический океан в Южную Америку. Впрочем, есть свидетельства и более раннего возникновения туберкулеза. Например, имеются доказательства присутствия возбудителя туберкулеза в останках возрастом девять тысяч лет. Некоторые специалисты полагают, что специфические повреждения на костях человека прямоходящего Homo erectus, жившего 500 тысяч лет назад, также вызваны туберкулезом, однако эти выводы не встретили поддержки среди других исследователей.

Романтический убийца

Историкам мало известно о распространенности туберкулеза до XIX века, когда «чахотка», или «белая чума», приобрела пандемический масштаб. В Европе болезнь окружал романтический ореол: считалось, что им заболевают люди, как правило, тонкой и творческой натуры, страдающие от несчастной любви и потери душевного равновесия. В отличие от холеры, вызывающей неудержимую диарею, болеть «чахоткой» было не стыдно, наоборот, возникла своеобразная мода, когда женщины пытались придать себе «чахоточный» бледный вид, чтобы привлечь внимание мужчин. Возносили туберкулез и люди творческой натуры — английский поэт лорд Байрон, например, прямо говорил, что хотел бы умереть от чахотки.

Болезнь не считалась заразной — согласно теории гуморов, туберкулез возникал из-за сбоев в организме, связанных с сидячим образом жизни, умственным напряжением, «плохим» климатом и даже распутным поведением. Отчасти именно аристотелевские заблуждения о балансе четырех телесных жидкостей (крови, флегмы, желчи и черной желчи), как и в случае чумы и холеры, способствовали распространению болезни.

Лечение предлагалось простое: нужно давать организму отдохнуть и стараться вести здоровый образ жизни. Иногда прибегали к универсальному и бесполезному методу — кровопусканию. Лишь во второй половине XIX века люди стали понимать, что туберкулез вызывают смертельно опасные микробы. Заразность чахотки установили в 1880-х годах, когда Роберт Кох впервые выделил возбудителя болезни. Люди наконец-то поняли, что имеют дело с крайне опасным врагом.

Lenta.ru

Несмотря на то что туберкулез считался болезнью, поражающей тщедушную и изнеженную молодежь, катастрофическую распространенность инфекция получила среди бедных слоев населения. Свою роль сыграло и то, что люди зачастую игнорировали предписания и рекомендации врачей: они выхаркивали мокроту на улицах, не придерживались правил по уходу за маленькими детьми и не соблюдали карантин при болезни родственников. Малоимущих зараженных отправляли в карантинные учреждения, напоминающие тюрьмы, где их состояние ухудшалось. Немногим лучше обстояла ситуация с санаториями для среднего класса и высшего общества. В любом случае половина пациентов, независимо от социального уровня, умирала от болезни в течение пяти лет.

Нескончаемая пандемия

Возбудитель туберкулеза — палочка Коха, или Mycobacterium tuberculosis, часто поражающая не только легкие, но и другие органы. Болезнь передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле, чихании или сплевывании мокроты, и достаточно вдохнуть лишь несколько микробов, чтобы инфекция поселилась в организме. По оценкам ВОЗ , около четверти всего населения мира являются носителями палочки Коха, но пока что не болеют туберкулезом и не представляют опасности для окружающих. У каждого из этих людей может развиться активная форма инфекции с вероятностью 5-15 процентов. Наиболее подвержены туберкулезу люди с ВИЧ, диабетом, страдающие недоеданием, а также заядлые курильщики. Однако даже человек без вредных привычек и ведущий здоровый образ жизни может стать жертвой болезни.

Lenta.ru

Туберкулез начинается с незначительных симптомов: кашля, ночной потливости, повышенной температуры или потери веса — они длятся несколько месяцев. Однако человек зачастую не обращается за медицинской помощью и становится разносчиком бактерий. Один инфицированный заражает в год примерно 5-15 людей при близком контакте. Без должного лечения умирает примерно 45 процентов больных туберкулезом без ВИЧ, и почти все — с ВИЧ.

При активной стадии туберкулеза больной начинает отхаркивать мокроту с кровью, жалуется на боли в груди и страдает от сильной лихорадки. Обычно для выявления палочки Коха на мокроту смотрят под микроскопом, однако это позволяет диагностировать только половину случаев болезни. Сейчас используются тесты, позволяющие определить не только наличие Mycobacterium tuberculosis, но и ее устойчивость к рифампицину, важному противотуберкулезному антибиотику.

Туберкулез может поразить человека в любой стране. Каждый год заболевает 10 миллионов человек, а полтора миллиона умирает, что делает болезнь одним из самых массовых убийц среди всех ныне существующих инфекций, ставя его на один уровень с ВИЧ. Больше всего зараженных (95 процентов) приходится на развивающиеся страны. В 2018 году их подавляющее большинство зарегистрировано в Юго-Восточной Азии, на втором месте находится Африка, на третьем — Азиатско-Тихоокеанский регион. Треть всех случаев приходится на Индию, Китай, Индонезию, Филиппины, Пакистан, Нигерию, Бангладеш и Южную Африку. Однако риск заболеть туберкулезом существует и в развитых странах.

Один из главных способов борьбы против Mycobacterium tuberculosis — вакцина БЦЖ, приготовленная из ослабленной туберкулезной палочки крупного рогатого скота. Ее впервые начали применять в 1921 году, однако из-за противников вакцинации БЦЖ получила широкое распространение лишь после Второй мировой войны. До сих пор она остается единственной известной противотуберкулезной вакциной. Также используются различные антибиотики, но они не всегда оказываются действенными.

Тюремные монстры

Наибольшую угрозу системе здравоохранения представляет туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. Антибиотики против палочки Коха использовали в течение десятилетий, и за все это время бактерии научились противостоять лекарствам. Отчасти вина лежит на медицинских работниках, которые неверно назначают препараты, отчасти — на самих больных, которые пренебрегают полным курсом антибиотиков. Резистентные штаммы были зафиксированы во многих странах. Как правило, они не поддаются лечению рифампицином и изониазидом, но пока что уязвимы к другим препаратам, более токсичным для человека и требующим продолжительного лечения. Однако уже обнаружены штаммы, которые оставляют пациентов без дополнительных вариантов лечения.

Широкое распространение резистентные к рифампицину штаммы получили в Индии, Китае и России, при этом около 6,2 процента случаев заражения бактериями с лекарственной устойчивостью — почти что безнадежны. В 2018 году было зарегистрировано примерно полмиллиона заболеваний туберкулезом, тяжело поддающихся лечению. Один из рассадников тяжело излечимого туберкулеза — тюрьмы, где распространенность заболевания в десятки и сотни раз выше. Четверть всех случаев приходится на заражение палочкой Коха со множественной лекарственной устойчивостью. Нерегулярный доступ к антибиотикам и отсутствие квалифицированной помощи лишь ухудшает ситуацию, и коварная инфекция распространяется за пределы тюрем, поражая другие группы населения страны.

Ученые и врачи всего мира бьют тревогу, не без оснований опасаясь, что эра антибиотиков подходит к концу, и люди вновь окажутся беззащитными перед опасными для жизни инфекциями. Бактерии способны легко обмениваться генами, придающими им устойчивость к лекарствам, поэтому следует сделать все возможное, чтобы затормозить распространение резистентных штаммов. Действенные антибиотики — один из самых ценных ресурсов человечества, который может быстро оказаться в дефиците.