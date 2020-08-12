Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медики предупредили о необычном признаке болезни Паркинсона 

Суть событий 1 час назад
Назван необычный признак болезни Паркинсона
Фото: Суть событий
В основе механизма развития болезни Паркинсона лежит потеря дофамина из-за того, что часть нервных клеток, которые его производят, погибают. Дофамин действует как посредник между мозгом и нервной системой, помогая контролировать и координировать движения тела.
Как пояснили специалисты из NHS, самыми распространенными симптомами болезни Паркинсона являются тремор, который обычно начинается в руке, причем в состоянии покоя, замедленность движений и мышечная регидность. Однако помимо этих признаков, у большинства людей возникают другие проблемы. Эти симптомы известны как немоторные, пишет Express.

«Важно понимать, что немоторные симптомы являются обычным явлением во время болезни и могут причинять больше беспокойства и выводить из строя, чем моторные»,

— рассказали медики.
В частности, следует обратить внимание на чрезмерное потоотделение, особенно рук и ног. Согласно исследованию ученых, пациенты с болезнью Паркинсона могут иметь проблемы с частью нервной системы, которая контролирует этот физический процесс.
Кроме того, по мере развития заболевания, возникают когнитивные и психические расстройства. К ним относятся депрессия, тревога, проблемы с памятью, а также планированием и организацией деятельности.
Видео дня. Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
Суть событий: последние новости
Врачи раскрыли способ быстро избавиться от гипертонии Врачи раскрыли способ быстро избавиться от гипертонии Сбежавшая в США китайская вирусолог рассказала правду о коронавирусе Сбежавшая в США китайская вирусолог рассказала правду о коронавирусе Названы продукты, способные помочь в борьбе с повышенным кровяным давлением Названы продукты, способные помочь в борьбе с повышенным кровяным давлением
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как пиво влияет на суставы и кости
Как пиво влияет на суставы и кости
У переболевших россиян появляется «суперспособность»
У переболевших россиян появляется «суперспособность»
Названы противопоказания для вакцины от ковид в РФ
Названы противопоказания для вакцины от ковид в РФ
Глаза пациентов могут рассказать о скорой смерти
Глаза пациентов могут рассказать о скорой смерти
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
09:52
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
Коронавирус
Врачи предупредили о важности прививок этой осенью
00:32
Врачи предупредили о важности прививок этой осенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Ежедневные привычки, разрушающие позвоночник
04:29
Ежедневные привычки, разрушающие позвоночник
ЗОЖ
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
02:44
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
ЗОЖ
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
06:06
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
ЗОЖ
Чума смертельно поразила китайцев
00:37
Чума смертельно поразила китайцев
Болезни и лекарства
Как быстро избавиться от отечности лица
06:09
Как быстро избавиться от отечности лица
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение