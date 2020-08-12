Назван необычный признак болезни Паркинсона

В основе механизма развития болезни Паркинсона лежит потеря дофамина из-за того, что часть нервных клеток, которые его производят, погибают. Дофамин действует как посредник между мозгом и нервной системой, помогая контролировать и координировать движения тела.

Как пояснили специалисты из NHS, самыми распространенными симптомами болезни Паркинсона являются тремор, который обычно начинается в руке, причем в состоянии покоя, замедленность движений и мышечная регидность. Однако помимо этих признаков, у большинства людей возникают другие проблемы. Эти симптомы известны как немоторные, пишет Express.

«Важно понимать, что немоторные симптомы являются обычным явлением во время болезни и могут причинять больше беспокойства и выводить из строя, чем моторные»,

— рассказали медики.

В частности, следует обратить внимание на чрезмерное потоотделение, особенно рук и ног. Согласно исследованию ученых, пациенты с болезнью Паркинсона могут иметь проблемы с частью нервной системы, которая контролирует этот физический процесс.

Кроме того, по мере развития заболевания, возникают когнитивные и психические расстройства. К ним относятся депрессия, тревога, проблемы с памятью, а также планированием и организацией деятельности.