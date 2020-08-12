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Почему не следует вырывать волосы в носу 

Анастасия Иванова 1 час назад
Почему не следует вырывать волосы в носу
Фото: depositphotos.com
Многие специалисты утверждают, что выщипывая волосы в носу вместе с луковицей, вы можете нанести вред своему организму. «Рамблер» расскажет, чем чревата эта процедура.
Волосы в носу защищают наш организм от излишней пыли и частиц грязи, которые могут попасть в дыхательные пути. Они также оберегают от болезнетворных бактерий и вирусов. Волосы покрыты тонким слоем липкой слизи. И когда на них попадают частицы, они надежно «приклеиваются». Далее слизь либо проглатывается, либо выходит вместе с чихом. А удаление волос приведет к тому, что бактерии смогут с легкостью попасть в наш организм.
Эта процедура также может стать причиной таких последствий, как, например, вросшие волоски. А врастание, в свою очередь, может привести к образованию прыщевидной шишки, раздражению, боли и зуду.
Выщипывание волос из носа еще может привести к назальному вестибулиту. Это инфекция передней части носовой полости. Чаще всего он развивается в результате стафилококковой инфекции, когда бактерия попадает в ранку слизистой.
Удаление волос в носу также может повысить риск развития астмы аллергического характера. Как уже сказано выше, волосы помогают блокировать попадание пыли и аллергенов. И если частично убрать волосы, то все это попадет прямо в дыхательные пути.
Если вы все же хотите удалить волосы в носу, то используйте самый безопасный и простой способ — стрижку. Для этого стоит использовать ножницы с закругленными кончиками или триммеры и электробритвы со специальными насадками.
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