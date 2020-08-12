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К чему может привести плоскостопие 

Анастасия Иванова 1 час назад
К чему может привести плоскостопие
Фото: depositphotos.com
Плоскостопие — это деформация стопы. При нем у больного человека стопа неправильно соприкасается с полом во время ходьбы. «Рамблер» расскажет, откуда берется плоскостопие, и чем оно опасно.
Стопа состоит из костей, связок и мышц. И когда связки и мышцы не могут нормально работать, они перестают поддерживать кости в правильном положении, и развивается плоскостопие. К основным причинам этого заболевания относят:
  • нехватку нагрузки на ноги;
  • превышение нагрузки на ноги;
  • травмы и болезни (переломы, параличи, рахит в детстве);
  • наследственность.
Если степень плоскостопия небольшая, то оно не доставляет дискомфорт. Если же стопа сильно деформировалась, то проявляются неприятные последствия: ноги быстро устают, отекают и начинают болеть.
У здорового человека своды стопы должны пружинить и распределять нагрузку при ходьбе. А при плоскостопии нагрузка ложится на другие суставы: коленные и тазобедренные. Это может привести к изменению походки и даже грыже межпозвоночных дисков. И если плоскостопие не лечить, то деформация стоп будет усиливаться. При заболевании помогает:
  1. Лечебная физкультура.
  2. Специальная обувь и стельки-супинаторы.
  3. Массаж.
  4. Физиотерапия.
  5. Операция (требуется в тяжелых случаях).
Стоит отметить, что полностью избавиться от плоскостопия практически невозможно, однако лечение сдерживает заболевание, не давая ему развиваться.
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