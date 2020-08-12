К чему может привести плоскостопие 

Плоскостопие — это деформация стопы. При нем у больного человека стопа неправильно соприкасается с полом во время ходьбы. «Рамблер» расскажет, откуда берется плоскостопие, и чем оно опасно.

Стопа состоит из костей, связок и мышц. И когда связки и мышцы не могут нормально работать, они перестают поддерживать кости в правильном положении, и развивается плоскостопие. К основным причинам этого заболевания относят:

нехватку нагрузки на ноги;

превышение нагрузки на ноги;

травмы и болезни (переломы, параличи, рахит в детстве);

наследственность.

Если степень плоскостопия небольшая, то оно не доставляет дискомфорт. Если же стопа сильно деформировалась, то проявляются неприятные последствия: ноги быстро устают, отекают и начинают болеть.

У здорового человека своды стопы должны пружинить и распределять нагрузку при ходьбе. А при плоскостопии нагрузка ложится на другие суставы: коленные и тазобедренные. Это может привести к изменению походки и даже грыже межпозвоночных дисков. И если плоскостопие не лечить, то деформация стоп будет усиливаться. При заболевании помогает:

Лечебная физкультура. Специальная обувь и стельки-супинаторы. Массаж. Физиотерапия. Операция (требуется в тяжелых случаях).

Стоит отметить, что полностью избавиться от плоскостопия практически невозможно, однако лечение сдерживает заболевание, не давая ему развиваться.