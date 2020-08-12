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Названы обследования, предотвращающие инсульт 

Medical Note 58 минут назад
Названы обследования, предотвращающие инсульт
Фото: Medical Note
Заведующая отделением сердечно-сосудистой хирургии ГКБ имени Юдина ДЗМ, сосудистый хирург, член Российской ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов Наталья Яснопольская объяснила, как вовремя обнаружить опасную патологию брахиоцефальных артерий. Об этом пишет газета «Московская медицина».
Причина большинства случаев развития нарушений мозгового кровообращения и формирования инсульта − патология брахиоцефальных артерий.

«Длительное время проблема может себя никак не проявлять, а пациент попадает к специалисту уже тогда, когда случился эпизод транзиторной ишемической атаки (ТИА) или же развился инсульт и сформировался неврологический дефицит.

Очень важно знать, что ишемический инсульт можно предотвратить. Для этого скрининговые программы для пациентов, имеющих факторы риска, такие как: сахарный диабет, артериальная гипертензия, дислипидемия, а также доказанное атеросклеротическое поражение в других сосудистых бассейнах, должны включать ультразвук брахиоцефальных артерий», — отметила врач.

Еще один эффективный метод визуализации − мультиспиральная компьютерная томография с контрастированием.

«Ее чаще всего мы рекомендуем уже на этапе предоперационной подготовки с целью детализации данных: определения протяженности стеноза, выявления анатомических особенностей, а также для оценки состояния внутримозговых артерий и Виллизиева круга. После этого принимается решение об объеме и характере вмешательства», — уточнила Наталья Яснопольская.

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