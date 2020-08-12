Названы обследования, предотвращающие инсульт 

«Ее чаще всего мы рекомендуем уже на этапе предоперационной подготовки с целью детализации данных: определения протяженности стеноза, выявления анатомических особенностей, а также для оценки состояния внутримозговых артерий и Виллизиева круга. После этого принимается решение об объеме и характере вмешательства», — уточнила Наталья Яснопольская.