Названы обследования, предотвращающие инсульт 

«Длительное время проблема может себя никак не проявлять, а пациент попадает к специалисту уже тогда, когда случился эпизод транзиторной ишемической атаки (ТИА) или же развился инсульт и сформировался неврологический дефицит.
Очень важно знать, что ишемический инсульт можно предотвратить. Для этого скрининговые программы для пациентов, имеющих факторы риска, такие как: сахарный диабет, артериальная гипертензия, дислипидемия, а также доказанное атеросклеротическое поражение в других сосудистых бассейнах, должны включать ультразвук брахиоцефальных артерий», — отметила врач.
«Ее чаще всего мы рекомендуем уже на этапе предоперационной подготовки с целью детализации данных: определения протяженности стеноза, выявления анатомических особенностей, а также для оценки состояния внутримозговых артерий и Виллизиева круга. После этого принимается решение об объеме и характере вмешательства», — уточнила Наталья Яснопольская.