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В Минздраве назвали группы риска по гриппу 

Lenta.ru и ещё 5 15 минут назад
В Минздраве назвали группы риска по гриппу
Фото: Lenta.ru
Вакцинация против гриппа в первую очередь рекомендована медикам, а также людям с ожирением, болезнями сердца, легких и с сахарным диабетом. Эти группы риска назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.
По словам министра, сделать прививку от гриппа желательно 80-85 процентам медработников в стране.

«И мы рекомендуем [привиться] медицинским работникам, чтобы обезопасить и их, и пациентов медицинских организаций», — уточнил он.

Днем ранее, 11 августа, глава Роспотребнадзора Анна Попова проинформировала правительство и президента Владимира Путина о приходе гриппа и нескольких других вирусов в Россию. 4 августа в службе россиянам рекомендовали сделать прививки против гриппа до конца сентября, так как ожидается подъем заболеваемости.
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Болезни и лекарства , Анна Попова , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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