Названо опасное свойство аспирина 

Ученые из США и Австралии установили, что аспирин может ускорять рост злокачественных клеток в организме. Исследование опубликовано в Journal of the National Cancer Institute.

Участие в исследовании приняли более 19 тысяч человек в возрасте 65-70 лет. У добровольцев не было выявлено сердечно-сосудистых заболеваний, деменций или физичеких недостатков.

В течение почти 5 лет одна группа ежедневно принимала низкую дозу аспирина (100 мг), вторая — плацебо. За это время рак развился примерно 981 человека из первой группы и 952 — из второй.

Ученые выяснили, что аспирин на 19% повысил риск метастазов рака и на 22% — вероятность прогрессирования заболевания до четвертой стадии.

У добровольцев, которым диагностировали рак на поздней стадии и которые принимали аспирин, риск смерти был выше, чем у участников плацебо-группы.

Старший автор исследования, профессор Эндрю Т. Чан отметил, что аспирин может негативно влиять на течение онкологического заболевания у пожилых людей.

Примечательно, что подавляющее большинство участников исследования не принимали аспирин до 70 лет.