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Названо опасное свойство аспирина 

Medical Note 1 час назад
Названо опасное свойство аспирина
Фото: Medical Note
Ученые из США и Австралии установили, что аспирин может ускорять рост злокачественных клеток в организме. Исследование опубликовано в Journal of the National Cancer Institute.
Участие в исследовании приняли более 19 тысяч человек в возрасте 65-70 лет. У добровольцев не было выявлено сердечно-сосудистых заболеваний, деменций или физичеких недостатков.
В течение почти 5 лет одна группа ежедневно принимала низкую дозу аспирина (100 мг), вторая — плацебо. За это время рак развился примерно 981 человека из первой группы и 952 — из второй.
Ученые выяснили, что аспирин на 19% повысил риск метастазов рака и на 22% — вероятность прогрессирования заболевания до четвертой стадии.
У добровольцев, которым диагностировали рак на поздней стадии и которые принимали аспирин, риск смерти был выше, чем у участников плацебо-группы.
Старший автор исследования, профессор Эндрю Т. Чан отметил, что аспирин может негативно влиять на течение онкологического заболевания у пожилых людей.
Примечательно, что подавляющее большинство участников исследования не принимали аспирин до 70 лет.
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