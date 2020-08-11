Раскрыт способ быстро избавиться от гипертонии

Гипертония увеличивает риск опасных для жизни состояний, таких как сердечные приступы и инсульты. Ситуацию усложняют еще и трудности диагностики, потому как симптомы болезни обычно отсутствуют. Из-за этой особенности гипертонию также называют «тихим убийцей».

Одним из самых эффективных способов контролировать кровяное давление врачи называют правильное питание. В первую очередь рекомендуется сократить потребление соли и увеличить количество фруктов и овощей.

Однако, согласно многочисленным исследованиям, быстро привести в норму показатели давления можно с помощью хлореллы.

Это одноклеточная зеленая водоросль, которая по своим питательным свойствам не уступает мясу или пшенице. Водоросль доступна в форме капсул, таблеток, порошка и экстракта. Было доказано, что она имеет множество преимуществ для здоровья, включая контроль артериального давления, уменьшение жесткости сосудов и снижения уровня холестерина в крови.

Считается, что полезные свойства хлореллы связаны с высоким содержанием в ней питательных веществ, в том числе аргинина, калия, кальция и омега-3.