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Врачи раскрыли способ быстро избавиться от гипертонии 

Суть событий 26 минут назад
Раскрыт способ быстро избавиться от гипертонии
Фото: Суть событий
Гипертония увеличивает риск опасных для жизни состояний, таких как сердечные приступы и инсульты. Ситуацию усложняют еще и трудности диагностики, потому как симптомы болезни обычно отсутствуют. Из-за этой особенности гипертонию также называют «тихим убийцей».
Одним из самых эффективных способов контролировать кровяное давление врачи называют правильное питание. В первую очередь рекомендуется сократить потребление соли и увеличить количество фруктов и овощей.
Однако, согласно многочисленным исследованиям, быстро привести в норму показатели давления можно с помощью хлореллы.
Это одноклеточная зеленая водоросль, которая по своим питательным свойствам не уступает мясу или пшенице. Водоросль доступна в форме капсул, таблеток, порошка и экстракта. Было доказано, что она имеет множество преимуществ для здоровья, включая контроль артериального давления, уменьшение жесткости сосудов и снижения уровня холестерина в крови.
Считается, что полезные свойства хлореллы связаны с высоким содержанием в ней питательных веществ, в том числе аргинина, калия, кальция и омега-3.
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