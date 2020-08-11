11 мифов о сахарном диабете 

Сахарным диабетом с каждым годом страдает все большее число людей на планете, и, согласно прогнозам специалистов, количество заболевших будет расти. С этим недугом связано много мифов, главные из них попыталась развеять эндокринолог сети клиник «Семейная» Елена Рюмина.

Сахарный диабет второго типа — это хроническое заболевание, обусловленное уменьшением чувствительности тканей организма человека к инсулину. Характерным проявлением сахарного диабета является нарушение углеводного обмена с постоянным повышением уровня глюкозы крови. В мире насчитывается около 200 миллионов больных сахарным диабетом, при этом 90% из них страдают сахарным диабетом второго типа. Он возникает в том случае, когда организм не отвечает на инсулин соответствующим образом. В отличие от людей с сахарным диабетом первого типа, у людей с сахарный диабетом второго типа инсулин продолжает вырабатывается, однако теряет способность взаимодействовать с клетками организма и облегчить усвоение глюкозы крови. Статистика печальна, и именно поэтому каждому сегодня стоит задуматься, не находится ли он в зоне риска. Однако и отчаиваться заранее не стоит, ведь с диабетом связано много мифов! Развенчать их может специалист — врач-эндокринолог.

Елена Николаевна Рюмина, врач первой категории, эндокринолог. Стаж работы более 13 лет.

1. Сахарный диабет второго типа не опасен

Многие считают сахарный диабет второго типа не опасным заболеванием. Это не так. На самом деле сахарный диабет 2 типа более опасен для жизни, чем сахарный диабет первого типа. Это происходит, потому что, в отличие от сахарного диабета первого типа, когда инсулин не вырабатывается, при сахарном диабете второго типа инсулин вырабатывается достаточно, но ткани организма не реагируют на него и наступают осложнения со стороны микроциркуляции во всех органах. Наиболее часто встречаются диабетическая ангиопатия (полинейропатия) нижних конечностей, ангиопатия сосудов сетчатки, нефропатия и другие.

2. Сахарный диабет развивается от сладкого. Это не так

Сахар не влияет на риск развития сахарного диабета. Риск возрастает, если в результате поступления большого количества простых легкоусвояемых углеводов развивается ожирение. Но если лишнего веса нет, то сахар не провоцирует развитие заболевания.

3. Если человек с ожирением, то у него сахарный диабет. Это не так

Избыток жировой массы — фактор риска сахарного диабета, но есть много людей у которых нет избыточного веса, но есть сахарный диабет. Прямой связи здесь искать бессмысленно.

4. Если у родственников был сахарный диабет, у меня тоже будет. Это не так

Самым мощным фактором риска развития сахарного диабета второго типа — наследственность. Мы можем вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься физической активностью, избегать стрессов. Когда вы нервничаете, в кровь поступает кортизол, который образуется в надпочечниках. Он вместе с глюкагоном повышает уровень глюкозы крови. Также большое значение имеет сон: при недосыпании повышается уровень кортизола в крови, а также глюкоза крови.

5. При сахарном диабете второго типа нельзя есть сладкое. Это не так

При компенсированном диабете время от времени можно позволить себе сладкое. Избегайте постоянного употребления в пищу продуктов с высоким гликемическим индексом. Они способствуют быстрому повышению уровня глюкозы крови.

6. Некоторые продукты, например, гречка и топинамбур, снижают уровень сахара в крови. Это не так

Ни один пищевой продукт этим свойством не обладает. Однако овощи и цельные злаки, богатые клетчаткой, повышают уровень сахара медленнее, чем другие углеводсодержащие продукты. Именно поэтому рекомендуется эти продукты употреблять при сахарном диабете.

7. Фруктоза — заменитель сахара. Это не так

Забудьте это утверждение. Употребление фруктозы в больших количествах способствует развитию жировой болезни печени, инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа.

8. При сахарном диабете нельзя есть после шести часов вечера. Это не так

У людей с сахарным диабетом запас глюкозы в печени значительно меньше, и он быстро расходуется при голодании. Если прекратить прием пищи за 36 часов и более часов до сна, это приведет к падению уровня сахара ночью. Такой режим может привести к жировой болезни печени.

9. При сахарном диабете нельзя есть белый хлеб, он повышает уровень сахара в крови сильнее, чем черный. Это не так

Черный и белый хлеб одинаково повышают уровень сахара в крови. Сдобный хлеб повышает уровень сахара крови больше, а хлеб с добавлением отрубей или цельных злаков — меньше, чем обычный. Количество любого хлеба должно быть умеренным.

10. При диабете сахароснижающюю терапию нужно начинать как можно позже, она усугубит заболевание. Это не так

Повышенный сахар крови необходимо нормализовать как можно раньше, в том числе при помощи лекарственных препаратов. Эффективность лечения зависит от того, были ли своевременно и правильно подобраны препараты, механизм действия и дозировки которых оптимальны для пациента. Это позволит предотвратить прогрессирование заболевания и развития осложнений.

11. Сразу после начала инсулинотерапии уровень сахара в крови придет в норму. Это не так

У всех разная чувствительность к инсулину, поэтому единой схемы нет. Лечение позволит добиться нормального уровня сахара к крови, только в результате постепенной титрации (подбора оптимальных индивидуальных доз).