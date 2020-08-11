Согласно статистике, примерно каждый третий взрослый житель развитых стран рискует лицом к лицу столкнуться с диабетом в ближайшие годы. Вот только 90% людей даже не подозревают об этом.

Чтобы избежать серьезного недуга, важно уметь определять преддиабетное состояние. О его главных признаках расскажет "Рамблер".

Проблемы с кожей

Если кожа поменяла цвет, а на теле появились мелкие фибромы — это плохой знак. Следует особенно насторожиться, если фибромы возникли на плечах или спине.

Чрезмерное потребление сладкого

На уровень сахара в крови влияют не только кондитерские изделия, ведь сахар также содержится в соусах, хлебе, рисе, макаронах, картофеле, консервах и в других на первый взгляд безобидных продуктах.

Жир в области живота

Если вы заметили, что набрали пару килограммов, паниковать не стоит. Однако лишние кило, отложившиеся в области живота, могут сделать ваш организм резистентным к инсулину. Вследствие этого поджелудочная железа будет производить больше инсулина, что плохо отразится на работе всего организма.

Недостаток физической активности

Спорт помогает организму в разы эффективнее использовать инсулин и поддерживать нормальный вес, за счет чего снижается риск диабета.

Плохой сон

Когда человек плохо спит, организму приходится работать в усиленном режиме, что также повышает риск развития диабета.