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Опасные признаки преддиабета, которые нельзя пускать на самотек 

Мира Маркина 2 часа назад
Согласно статистике, примерно каждый третий взрослый житель развитых стран рискует лицом к лицу столкнуться с диабетом в ближайшие годы. Вот только 90% людей даже не подозревают об этом.
Чтобы избежать серьезного недуга, важно уметь определять преддиабетное состояние. О его главных признаках расскажет "Рамблер".

Проблемы с кожей

Если кожа поменяла цвет, а на теле появились мелкие фибромы — это плохой знак. Следует особенно насторожиться, если фибромы возникли на плечах или спине.

Чрезмерное потребление сладкого

На уровень сахара в крови влияют не только кондитерские изделия, ведь сахар также содержится в соусах, хлебе, рисе, макаронах, картофеле, консервах и в других на первый взгляд безобидных продуктах.

Жир в области живота

Если вы заметили, что набрали пару килограммов, паниковать не стоит. Однако лишние кило, отложившиеся в области живота, могут сделать ваш организм резистентным к инсулину. Вследствие этого поджелудочная железа будет производить больше инсулина, что плохо отразится на работе всего организма.

Недостаток физической активности

Спорт помогает организму в разы эффективнее использовать инсулин и поддерживать нормальный вес, за счет чего снижается риск диабета.

Плохой сон

Когда человек плохо спит, организму приходится работать в усиленном режиме, что также повышает риск развития диабета.
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