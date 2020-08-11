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Когда хруст суставов указывает на серьезные болезни 

Мира Маркина 3 часа назад
Когда хруст суставов указывает на серьезные болезни
Фото: depositphotos.com
Крепитация или хруст суставов — зачастую абсолютно безобидное явление, которое не сигнализирует о тяжелых недугах. Однако в некоторых случаях этот симптом может указывать на серьезные заболевания. В каких именно? Расскажет "Рамблер".
Как правило, суставы хрустят по следующим причинам: возрастное истирание хрящей, мельчайшие пузырьки воздуха, образовавшиеся в суставной сумке, физические нагрузки или артрит.
Бить тревогу и немедленно обращаться к врачу следует в случае, когда хруст в суставах сопровождается следующими симптомами: боль в потрескивающем суставе, припухлость и покраснение кожи вокруг него.
Все эти симптомы могут свидетельствовать о том, что хруст спровоцирован травмой или обострением заболеваний опорно-двигательного аппарата. В частности, — артритом. Кроме того, необходимо обратиться к специалисту, если хруст преследует вас постоянно — как минимум несколько раз в день.
Если же крепитация не сопровождается иными симптомами, но при этом вы хотите от нее избавиться, врачи советуют больше двигаться. Движение выполняет роль своеобразной смазки для суставов. Чем больше человек двигается, тем лучше "смазаны" его суставы.
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