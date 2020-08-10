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Почему обязательно нужно избавляться от небезопасных родинок 

Анастасия Иванова 1 час назад
Чем опасны родинки
Фото: depositphotos.com
Родинки, по-научному невусы — это доброкачественные новообразования кожи из клеток меланоцитарной природы. Зачастую они абсолютно безобидны. Но «Рамблер» расскажет о случаях, когда их необходимо удалять.
Прежде всего, стоит разобраться какие родинки не стоит удалять. Безопасные здоровые невусы имеют ряд отличительных признаков: круглую форму, четкие очертания, постоянные размер и цвет, иногда «ножку» в качестве основания.
Злокачественные образования, в свою очередь, также имеют ряд отличительных особенностей. У них неровная форма, неравномерность окраски, шероховатость поверхности, склонность к росту. Такие невосы необходимо срочно удалять, так как они могут превратиться в злокачественную опухоль — меланому.

Виды небезопасных родинок:

  • Новоприобретенные средние и крупные пигментные невусы. Доказано, что у родинок большого размера риск перерождения гораздо выше;
  • Пограничный пигментный невус. Это бугорок менее 1 см с гладкой, сухой поверхностью, на которой никогда не растут волоски; склонен к росту; пигментация усиливается от середины к краям; появляется в юности на ладонях, стопах, половых органах;
  • Невус Ота. Пигментные пятна темно-синего цвета неровной формы образуются на лице: щеках, висках, скулах;
  • Меланоз Дюбрейля. Выступающее над кожей, быстро растущее «крупчатое» образование с неровными границами и неравномерной окраской. Как правило, появляется после 50 лет и трансформируется в меланому в 30% случаев.
Конечно, лучше избавиться от невуса, которые могут превратиться в меланому, так как рак кожи относится к наиболее агрессивным видам опухолей и практически не поддается лечению. Но в таком случае необходимо обратиться к специалисту. Не пытайтесь избавиться от родинки самостоятельно (сдирать, ковырять, использовать кислоту и народные средства) — это может привести к необратимым последствиям.
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