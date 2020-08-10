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Могут ли зубы мудрости навредить организму 

Анастасия Иванова 1 час назад
Могут ли зубы мудрости навредить организму
Фото: depositphotos.com
Зубы мудрости чаще всего прорезаются в возрасте от 16 до 26 лет. Они относятся к рудиментарным зубам, то есть к тем, которые эволюционно потеряли свое значение, поскольку произошло уменьшение размеров челюсти. «Рамблер» расскажет, могут ли зубы мудрости навредить организму.
Стоматологи рекомендуют хотя бы пару раз в год проходить осмотры у врача и по назначению делать рентгенографию для оценки состояния зубов мудрости и прилегающих тканей.
Чаще всего происходит воспаление слизистой вокруг зуба мудрости. Дискомфорт или боль могут возникнуть в результате травмы слизистой или недостаточной очистки этого участка. К симптомам относят: неудобство во время открытия рта, боль при глотании, неприятные ощущения в области зуба мудрости, повышение температуры и неприятный привкус. При возникновении подобных ощущений, следует обратиться к стоматологу.
Также существует миф, что удаление зубов мудрости могут негативно повлиять на работу сердца. Как утверждают врачи, к развитию инфекционного миокардита может привести только зуб мудрости с очагом хронического воспаления, при котором в организм регулярно попадает инфекция. Однако удаление зуба мудрости только улучшит состояние и предотвратит развитие других тяжелых осложнений.
Зуб мудрости также обязательно удаляют в случаях нехватки мест в зубном ряду, возникновении кариеса, аномальном анатомическом положении и необходимости в установке имплантатов.
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