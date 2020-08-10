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Россиян предупредили о риске появления синдрома компьютерной шеи 

Lenta.ru 3 часа назад
Россиян предупредили о синдроме компьютерной шеи
Фото: Lenta.ru
Вследствие неправильного сидения за рабочим столом может возникать синдром компьютерной шеи, из-за которого могут возникнуть боли в спине, шее и голове. О рисках его появления россиян предупредила заведующая первым неврологическим отделением «Городской Мариинской больницы» Наталья Васильченко, передает «Росбалт».
По словам Васильченко, в первую очередь надо организовать рабочее место. Монитор надо установить прямо перед собой, но не слишком низко. Клавиатура должна находиться в положении, при котором спина и шея будут полностью расслаблены.
Она также напомнила о правильном положении тела — не стоит сидеть нога на ногу или подгибать одну ногу под себя. Ступни должны стоять рядом друг с другом на полу, а спина должна быть под углом 100-135 градусов относительно ног. Кроме того, надо каждые 40-45 минут разминать руки и плечевой пояс, делая упражнения. Также стоит делать гимнастику для глаз, а два-три раза в неделю заниматься упражнениями для укрепления мышц шеи и спины, например, плавая в бассейне на спине.
Ранее россиянам объяснили, как правильно организовать рабочее место при удаленной работе. Так, стоит выделить отдельное место или письменный стол. Задачи, которые требуют концентрации и внимания, лучше решать с утра, а творческие — во второй половине дня. При потере концентрации стоит разделить работу на части и брать небольшие паузы между их выполнением. Кроме того, тем. кто работает из дома, стоит разделить завтрак на два приема, чтобы меньше перекусывать в течение дня.
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Болезни и лекарства , Росбалт
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