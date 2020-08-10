Резкий запах ацетона знаком каждому. Но важно учитывать тот факт, что, если он исходит изо рта человека, то это серьезный повод, чтобы обратиться к врачу. «Рамблер» расскажет, симптомом каких заболеваний он является.

Прежде всего, нужно разобраться, как ацетон образуется в организме. Печень отвечает за процесс распада липидов. Именно во время него происходит образование ацетона, который затем попадает в системный кровоток. Кетоновые тела (медицинское название ацетона) является «отработанным материалом», от которого организм успешно избавляется собственными силами, выводя его с потом, мочой, а также с выдыхаемым углекислым газом. Если же процесс очищения организма от кетоновых тел дает сбой, то они постепенно начинают накапливаться, что приводит к усилению запаха ацетона, исходящего из ротовой полости.

следование принципам диеты, подразумевающей резкие снижения количества потребляемых углеводов;

обезвоживание;

преобладание в меню блюд и продуктов, богатых жирами и белками;

сахарный диабет второго типа;

патологии органов желудочно-кишечного тракта хронического течения;

нарушения функций щитовидки;

злокачественные процессы, развивающиеся в организме;

нарушения функций почек и печени;

инфекционные заболевания. Причины появления запаха ацетона изо рта

анализ жалоб и анамнеза пациента;

общее исследование: изучение состояния кожных покровов, прослушивание сердечного ритма;

забор крови для определения уровня содержание сахара в ней;

анализ крови на уровень содержания в крови гормонов щитовидной железы;

анализ мочи на выявление кетоновых тел. Для выявления точной причины описанного явления требуются такие диагностические мероприятия, как:

Помните, что заболевания, связанные с появлением такого резкого аромата, серьезные и могут повлечь тяжелейшие последствия вплоть до комы и летального исхода, поэтому лечение необходимо начинать как можно быстрее.