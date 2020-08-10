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Почему изо рта пахнет ацетоном 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Резкий запах ацетона знаком каждому. Но важно учитывать тот факт, что, если он исходит изо рта человека, то это серьезный повод, чтобы обратиться к врачу. «Рамблер» расскажет, симптомом каких заболеваний он является.
Прежде всего, нужно разобраться, как ацетон образуется в организме. Печень отвечает за процесс распада липидов. Именно во время него происходит образование ацетона, который затем попадает в системный кровоток. Кетоновые тела (медицинское название ацетона) является «отработанным материалом», от которого организм успешно избавляется собственными силами, выводя его с потом, мочой, а также с выдыхаемым углекислым газом. Если же процесс очищения организма от кетоновых тел дает сбой, то они постепенно начинают накапливаться, что приводит к усилению запаха ацетона, исходящего из ротовой полости.
Причины появления запаха ацетона изо рта
  • следование принципам диеты, подразумевающей резкие снижения количества потребляемых углеводов;
  • обезвоживание;
  • преобладание в меню блюд и продуктов, богатых жирами и белками;
  • сахарный диабет второго типа;
  • патологии органов желудочно-кишечного тракта хронического течения;
  • нарушения функций щитовидки;
  • злокачественные процессы, развивающиеся в организме;
  • нарушения функций почек и печени;
  • инфекционные заболевания.
Для выявления точной причины описанного явления требуются такие диагностические мероприятия, как:
  • анализ жалоб и анамнеза пациента;
  • общее исследование: изучение состояния кожных покровов, прослушивание сердечного ритма;
  • забор крови для определения уровня содержание сахара в ней;
  • анализ крови на уровень содержания в крови гормонов щитовидной железы;
  • анализ мочи на выявление кетоновых тел.
Помните, что заболевания, связанные с появлением такого резкого аромата, серьезные и могут повлечь тяжелейшие последствия вплоть до комы и летального исхода, поэтому лечение необходимо начинать как можно быстрее.
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Болезни и лекарства , Видео
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