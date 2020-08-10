Раскрыта неожиданная польза плацебо 

Плацебо показало дополнительную пользу при лечении и тестировании лекарств. Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в научном журнале Nature.

В рамках эксперимента плацебо — вещество без явных лечебных свойств — попробовали давать пациентам и объяснять им, что они принимают средство без научно доказанного эффекта. Люди знали, что принимаемый препарат не сможет ни помочь, ни навредить им, но в результате этого получали неожиданную пользу от лечения. Ученые выяснили, что у осведомленных потребителей плацебо снизилось число маркеров эмоционального дистресса.

Специалисты Университета штата Мичиган, Мичиганского университета и Дартмутского колледжа (США) разделили тестируемых пациентов на две группы, члены одной из которых знали, что принимают плацебо. Участникам было предложено принять назальный спрей с солевым раствором. Осведомленные о приеме лекарства с недоказанной эффективностью более спокойно восприняли эксперимент и меньше пережевали по поводу результатов, чем испытуемые из второй группы.

Ученые сделали вывод, что осознанный прием неэффективного средства может быть даже полезней, чем прием настоящих лекарств, так как положительно влияет на эмоциональную активность мозга. По слова медиков, многие осведомленные участники испытаний все равно верили в пользу плацебо. «Вместо того, чтобы прописывать множество препаратов, чтобы помочь пациенту, дайте ему плацебо и скажите, что оно может помочь, если они будут в него верить», — заявил соавтор исследования Джейсон Мозер (Jason Moser).