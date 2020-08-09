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Ученые нашли лечение от «неизлечимого» рака крови 

Слово и Дело 53 минуты назад
Ученые нашли лечение от «неизлечимого» рака крови
Фото: Слово и Дело
Специалисты разработали лекарство от множественной меланомы и испытали свою разработку на лабораторных мышах. Препарат показал высокую эффективность в доклинических испытаниях.
Множественная меланома поражает костный мозг, напомнили исследователи. Кроме того, заболевание часто провоцирует рецидив, поэтому этот тип рака крови считался неизлечимым. Однако ученым удалось сделать прорыв в лечении этого заболевания, передает "Хайтек+".
Новая альфа-радиоиммунотерапия способствует снижению роста опухолей, обратили внимание ученые. Такой способ лечения уже опробовали на клетках человека, он тоже показал высокую эффективность, следует из результатов исследования.
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